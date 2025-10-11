دیدار مدیران بهزیستی با جامعه نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه روز جهانی نابینایان جمعی از نابینایان کشور در نشستی با معاونان و مدیران سازمان بهزیستی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار چهره‌به‌چهره، شرکت‌کنندگان مشکلات و دغدغه‌های خود در زمینه‌های معیشتی، اشتغال، مسکن و خدمات توانبخشی را مطرح کردند.

این نشست با حضور فاطمه عباسی؛ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، افروز صفاری‌فرد؛ مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی و جمعی از مدیران حوزه‌های تخصصی سازمان برگزار شد.

نخستین مراجعه‌کننده مردی بود که به همراه همسر و فرزند دبستانی خود به بهزیستی آمده بود. این خانواده خانه‌ای برای زندگی نداشتند و به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره، پدر در منزل پدری و مادر و فرزند در خانه مادر همسر ساکن بودند.

پدر خانواده سه سال است که بیکار شده و ۹۵ درصد بینایی هر دو چشم خود را از دست داده است. او پیش‌تر در حرفه خیاطی مشغول بود و اکنون تقاضای وام اشتغال داشت تا بتواند چرخ خیاطی تهیه کند و همسرش کار خیاطی را آغاز کند.

با تصمیم بهزیستی، مقرر شد وام ۲۰۰ میلیون تومانی اشتغال برای ایجاد کسب‌وکار خانگی به این خانواده پرداخت شود همچنین در بخش مسکن، ودیعه مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان با نرخ کارمزد ۴ درصد و ۲۰۰ میلیون تومان مساعدت مالی برای درمان پدر خانواده اختصاص یافت.

مادری با دو فرزند معلول و چشمی که بینایی‌اش را از دست داده است

دومین خانواده، مادر و پدری بودند که با پسر نابینای خود که دانش‌آموز پایه دوم دبستان، مراجعه کردند. مادر گفت: دختر ۱۴ ساله دیگری دارم که اوتیسم و نابینایی دارد و سه سال است در مرکز بهزیستی کهریزک کرج نگهداری می‌شود. هزینه نگهداری سالانه‌اش سه برابر شده و امسال به ۵.۵ میلیون تومان رسیده است.

وی افزود: خودم هم به بیماری آب سیاه مبتلا هستم و پس از تولد فرزندم، یک چشمم را از دست دادم.

این خانواده از دهک دو هستند و خانه‌ای ندارند. مقرر شد بهزیستی برای آنان ودیعه مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و کمک‌هزینه معیشتی تا ۲۰ میلیون تومان پرداخت کند همچنین وضعیت ثبت‌نام آنها در نهضت ملی مسکن توسط بهزیستی پیگیری خواهد شد.

در این دیدار، فاطمه عباسی؛ معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ازدواج فامیلی پدر و مادر این خانواده، بر لزوم انجام مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج تأکید کرد و گفت: خطر بروز معلولیت در ازدواج‌های فامیلی بالاتر است و سازمان بهزیستی هزینه مشاوره و آزمایش ژنتیک را برای افراد تحت پوشش پرداخت می‌کند.

پسر نوجوانی که بار زندگی پدر نابینایش را بر دوش می‌کشد

در سومین مورد، پدر نابینایی به همراه پسر نوجوانش به بهزیستی مراجعه کرد. پدر گفت که مستأجر است و پسر کوچکش نیز ناشنواست.

پسر ۱۷ ساله خانواده که در مکانیکی کار می‌کند، گفت: کلاس هشتم را تا نیمه سال رفتم و بعد ترک تحصیل کردم تا کمک خرج خانه شوم حالا شب‌ها درس می‌خوانم و هفته‌ای ۷۰۰ هزار تومان درآمد دارم، واقعا برخی مواقع زندگی طوری سخت می شود که آدم به جایی می‌رسد که می‌برد... همیشه نگران پدرم هستم.

این خانواده نیز در فهرست دریافت‌کنندگان ودیعه مسکن تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان و کمک‌هزینه معیشت ۲۰ میلیون تومانی قرار گرفتند.

چهارمین مراجعه‌کنندگان، زن نابینایی بودند که همراه همسرش «فردی با معلولیت از ناحیه دست» به دیدار آمده بود. آنها جزو دهک یک درآمدی محسوب می‌شوند.

مرد خانواده گفت: دو ماه است واحد مسکن مهر را تحویل گرفته‌ایم. بهزیستی ۱۰۰ میلیون تومان برای پرداخت بخشی از هزینه کمک کرد، اما حالا ماهانه باید ۸۵۰ هزار تومان قسط بدهیم. سه ماه است قسط‌ها عقب افتاده. بیکارم، قبلاً دستفروش بودم اما برای خرید جنس سرمایه می‌خواهم. دو فرزند دارم و خرج زندگیمان فقط با مستمری بهزیستی می‌گذرد خیلی دنبال‌کار می‌روم اما هرجا می‌روم تا می‌بینند از ناحیه دست معلولیت دارم، قبول نمی‌کنند که کار کنم، اگر ممکن است برای پیدا کردن کار کمک کنید.

در پایان، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: برای این خانواده نیز کمک‌هزینه معیشت ۲۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده و بهزیستی از طریق کاریابی، زمینه اشتغال برای سرپرست خانواده را فراهم خواهد کرد.