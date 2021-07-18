پرداخت بالغ بر ۲ میلیارد تومان وام به مددجویان بهزیستی گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاطمه قائمی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلپایگان، با بیان اینکه در این شهرستان هم اکنون ۴۲۰ خانوار در حوزه اجتماعی شامل زنان سرپرست خانوار و معلولان تحت پوشش بهزیستی هستند، اظهار داشت: در حوزه اجتماعی بهزیستی گلپایگان یک خانه کودک و نوجوان دارد که به شکل شبانه روزی در مراقبت از کودکان و نوجوان بی سرپرست فعالیت دارد.

وی گفت: در حوزه توانبخشی ۶ مرکز شامل دو مرکز شبانه روزی ویژه سالمندان و معلولین ذهنی و دختران بالای ۱۴ سال سن، دو مرکز توانبخشی روزانه دختران بالای ۱۴ سال، یک مرکز توانبخشی روزانه مختلط زیر ۱۴ سال و یک مرکز اوتیسم فعال است.

رئیس اداره بهزیستی گلپایگان عنوان کرد: در حوزه پیشگیری پنج مرکز مشاوره شامل سه مرکز مشاوره عمومی و یک مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و دو مرکز ترک اعتیاد فعالیت دارد.

غربالگری انجام تست شنوایی برای ۸۷۴ کودک و نوزاد در گلپایگان

وی بیان داشت: سال گذشته به همت بهزیستی گلپایگان تست شنوایی برای ۸۷۴ کودک و نوزاد و غربالگری بینایی برای دو هزار و ۲۱۸ کودکان سه تا ۶ سال انجام شده است.

قائمی بیان داشت: در این شهرستان به همت حوزه پیشگیری، آموزش مهارت‌های زندگی و پیشگیری از اعتیاد و مصون سازی کودکان از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی و آموزش خانواده‌ها به صورت محله محوری و آموزش فرزند پروری و آموزش در محیط کار برای پیشگیری از اعتیاد توسط کارشناسان انجام می‌شود.

وی افزود: سال گذشته با کمک ۴۰ میلیون تومانی خیران گلپایگانی، پوشاک و مواد غذایی تهیه و میان خانوارهای تحت پوشش بهزیستی توزیع شد، مستمری مددجویان تحت پوشش با وجود افزایش تورم جوابگو نیست و کمک خیران را می‌طلبد.

رئیس اداره بهزیستی گلپایگان عنوان کرد: امسال در ماه مبارک رمضان سه میلیون تومان فطریه و زکات و هفت میلیون تومان برای خرید لوازم التحریر دانش‌آموزان جمع‌آوری شده است.

وی در ارتباط با مسکن مددجویان، گفت: سال گذشته ۲۰۱ میلیون تومان کمک بلاعوض برای ساخت مسکن مددجویان به چهار خانواده دارای یک فرزند معلول و سه خانواده دو معلول ساکن در شهر و به سه خانواده دارای دو فرزند معلول ساکن در روستاهای شهرستان گلپایگان پرداخت شده است.

قائمی درباره اشتغال مددجویان، گفت: همچنین برای ۵۹ مورد اشتغال در زمینه کشاورزی، دامداری و قالیبافی و خیاطی دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شد.

بیماران اعصاب و روان در گلپایگان افزایش یافته است

مسئول توانبخشی بهزیستی گلپایگان نیز در ادامه این جلسه اظهار داشت: در حوزه توانبخشی بهزیستی گلپایگان یک هزار و ۷۰۰ معلول جسمی حرکتی، اعصاب و روان و کم توان ذهنی و شنوایی و بینایی تحت پوشش هستند که درجه معلولیت ۵۵۰ نفر از آن‌ها بالا است و ماهانه به وسایل و تجهیزات توانبخشی نیاز دارند.

فاطمه طیباتی گفت: در سال‌های گذشته حق پرستاری تنها شامل معلولین ضایع نخاعی بود اما از دی ماه سال گذشته حق هزینه پرستاری معلولان ذهنی و جسمی و اعصاب و روان نیز پرداخت می‌شود.

وی بیان داشت: در مرکز توانبخشی بهزیستی گلپایگان معلولان تحت پوشش خدمات فیزیوتراپی را به شکل رایگان دریافت می‌کنند اما برای دریافت خدمات کاردرمانی و گفتار درمانی به جمعیت هلال احمر شهرستان مراجعه و بخشی از این پرداخت هزینه را بهزیستی متقبل می‌شود.

درخواست پذیرش بیماران اعصاب و روان افزایش یافته است

مسئول توانبخشی بهزیستی گلپایگان با بیان اینکه در شهرستان گلپایگان درخواست پذیرش بیماران اعصاب و روان برای نگهداری افزایش یافته است، افزود: در سطح استان اصفهان مراکز نگهداری این بیماران کم است و با وجود اینکه از سال ۹۸ تاکنون بودجه یارانه‌ای دولت برای پذیرش بیماران اعصاب و روان کاهش یافته است پرداخت هزینه حدود دو میلیون تومان برای نگهداری این بیماران در توان خانواده‌ها نیست، برای گلپایگان پیگیر تأسیس مرکز نگهداری هستیم اما هنوز موفق نشدیم.

طیباتی گفت: در مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان و دختران ذهنی بالای ۱۴ سال، برای تهیه پوشاک کمبود اعتبار داریم که کمک و مساعدت خیران و مردم نوع دوست را می‌طلبد.