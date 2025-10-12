تصمیم پلیس برای نفوذ به باند تبهکار؛ «جوراب قرمزها» محدودیتی ندارند!

به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکه‌های رادیویی آمریکا پخش می‌شد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سی‌بی‌اس» CBS پخش شد. دوره‌ نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره‌ دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق می‌افتاد، از رادیو «سی‌بی‌اس» پخش شد.

در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروف‌ترین جمله‌ها در نمایش‌های رادیویی ساخته شده از روی داستان‌های کاراگاهی تبدیل شد.

ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایش‌های رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستان‌های جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پرونده‌های جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.

تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایش‌های رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمه‌های انجام شده از داستان‌های اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعه‌های تولیدشده برخی داستان‌ها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.

یکی از داستان‌های «پرونده‌های جانی دالر» با عنوان «در میان باند جوراب‌قرمزها» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو در ۳ قسمت تولید شده، که قسمت اول آن با مدت‌زمان ۴۰ دقیقه و ۱۹ ثانیه است.

مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستان‌های جک نویمن انجام داده است.

بازیگران به ترتیب اجرا عبارتند از ایوب آقاخانی در نقش جانی دالر، فرشید صمدی‌پور در نقش کلنل آرنولد، وحید منوچهری در نقش آندلو، محمد آقامحمدی در نقش لری، محسن بهرامی در نقش الکس، معصومه عزیزمحمدی در نقش منشی ادگار هوور، احمد هاشمی در نقش ادگار هوور، امیر منوچهری در نقش هانس، بهرام سروری‌نژاد در نقش لی، رضا قلمبر در نقش سونگی، کرامت رودساز در نقش اندرسون، بهرام سروری‌نژاد در نقش مکس.

دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از گوینده: محسن بهرامی، افکتور: نرگس موسی‌پور، صدابردار: رضا طاهری، تهیه‌کننده: فرشاد آذرنیا.

جانی دالر و کلنل آرنولد با یک باند تبهکار به نام «جوراب‌قرمزها» درگیر می‌شوند، آرنولد زخمی می‌شود و دالر او را به رستوران الکس می‌رساند. آرنولد که در حال مرگ است به آرامی به جانی دالر می‌گوید که «صورتش یک زخم دارد و اسمش آندلو است» و سپس می‌میرد. دالر با دفتر ادگار هوور رئیس خود تماس می‌گیرد و خبر مرگ آرنولد را به او می‌دهد.

هوور به دالر اختیار کامل می‌دهد و او را به عنوان معاون خود انتخاب می‌کند تا از تمام توانایی پلیس استفاده کند و باند «جوراب‌ قرمزها» را از بین ببرد. هوور به دالر می‌گوید که چند سال پیش باند «جوراب‌قرمزها» برای ترساندن آرنولد پسر ۲۰ ساله‌اش را کشته بودند. دالر به رئیس خود می‌گوید که برای از بین بردن این باند به حمایت مطلق او نیاز دارد.

بعد از این جلسه هوور اعلام می‌کند که جانی دالر به دلیل کوتاهی در مراقبت از جان آرنولد باید بازداشت شود و خود را به نزدیکترین پایگاه پلیس معرفی کند. هوور به هانس یکی از مأموران خود واقعیت چرایی این تصمیم‌گیری را می‌گوید و از هانس می‌خواهد که از جان جانی دالر مراقبت کند زیرا دالر می‌خواهد از این طریق وارد باند تبهکار «جوراب قرمزها» شود و ... .

با هم قسمت اول «در میان باند جوراب‌قرمزها» را بشنویم.