پرونده قتل «کوکب سیاه» با ۲۵ مظنون؛ کسانی که مایل هستند قاتل باشند!

به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکههای رادیویی آمریکا پخش میشد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سیبیاس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق میافتاد، از رادیو «سیبیاس» پخش شد.
در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروفترین جملهها در نمایشهای رادیویی ساخته شده از روی داستانهای کاراگاهی تبدیل شد.
ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایشهای رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستانهای جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پروندههای جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.
تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایشهای رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمههای انجام شده از داستانهای اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعههای تولیدشده برخی داستانها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.
یکی از داستانهای «پروندههای جانی دالر» با عنوان «لبخند گلاسکو» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در ادارهکل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده، که مدتزمان آن ۴۳ دقیقه و ۸ ثانیه است.
مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستانهای جک نویمن انجام داده است.
بازیگران این نمایش رادیویی به ترتیب اجرا عبارتند از رؤیا فلاحی در نقش بتی، شیما جانقربان در نقش لیندا و نانسی، امیر منوچهری در نقش رأس، ایوب آقاخانی در نقش کاراگاه جانی دالر، شهریار حمزیان در نقش جک، وحید منوچهری در نقش رابرت، عباس توفیقی در نقش رالف، سعید سلطانی در نقش فردریک، محمد شریفیمقدم در نقش جرج، رضا قلمبر در نقش استیو.
دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از افکتور: بردیا سراج، صدابردار: محمدرضا محتشمی، تهیهکننده: فرشاد آذرنیا.
لیندا دختر کوچولو به همراه سگش دلفی در پارک مشغول بازی است. در حین بازی دلفی در میان زبالههای جنازهای مثله شده پیدا میکند. از طرف دیگر جانی دالر قصد استعفا دارد و رئیس پلیس با این استعفا مخالف است. دالر میگوید که پزشک معالجش با حضور او در بخش جنایی مخالف بوده است. رئیس پلیس پرونده الیزابت هیوز با عنوان «کوکب سیاه» را با جانی دالر مطرح میکند که طی آن جسد هیوز از وسط دونیم و در پارک رها شده بود و از او میخواهد به لسآنجلس برود تا بتواند پرونده را حل و قاتل را پیدا کند. این پرونده به پروندهای ملی تبدیل شده است و هر روز یک نفر خود را به عنوان قاتل معرفی میکند.
جانی دالر تنها به شرط اینکه این آخرین پرونده او باشد، کار روی پرونده «کوکب سیاه» را میپذیرد و راهی لسآنجلس میشود.
به گفته جک سرپرست پرونده، قاتل آشنایی کامل به آناتومی بدن داشته است. الیزابت هیوز علاقهمند به بازیگری بوده و قصد داشته با افراد پرنفوذ در هالیوود ارتباط برقرار کند. در این پرونده ۲۵ نفر مظنون به قتل حضور دارند و جانی دالر باید از میان آنها قاتل را تشخیص دهد و ….
با هم نمایش رادیویی «لبخند گلاسکو» را بشنویم.
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