ازدواج به طمع ثروت زیاد؛ ناپدیدشدن همسر اتفاقی است؟

به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکه‌های رادیویی آمریکا پخش می‌شد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سی‌بی‌اس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعا در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق می‌افتاد، از رادیو «سی‌بی‌اس» پخش شد.

در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروف‌ترین جمله‌ها در نمایش‌های رادیویی ساخته شده از روی داستان‌های کاراگاهی تبدیل شد.

ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایش‌های رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستان‌های جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پرونده‌های جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.

تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایش‌های رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمه‌های انجام شده از داستان‌های اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعه‌های تولیدشده برخی داستان‌ها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.

یکی از داستان‌های «پرونده‌های جانی دالر» با عنوان «همسر گمشده» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده، که مدت‌زمان آن ۳۹ دقیقه و ۲۸ ثانیه است.

مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستان‌های جک نویمن انجام داده است.

بازیگران به ترتیب اجرا عبارتند از رویا فلاحی در نقش هلن، ایوب آقاخانی در نقش کاراگاه جانی دالر، وحید منوچهری در نقش رابرت، امیر منوچهری در نقش مایکل، بهادر ابراهیمی در نقش واکر، عباس توفیقی در نقش آلبرت.

دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از افکتور: بردیا سراج، صدابردار: محمدرضا محتشمی، تهیه‌کننده: فرشاد آذرنیا.

جانی دالر برای حضور در مراسم شهرداری دعوت شده است ولی حوصله و وقت حضور در اینگونه برنامه‌ها را ندارد. رابرت از دوستان و همکاران قدیمی به دیدن دالر می‌آید. با هم به مرور اتفاقات و کارهای خود می‌پردازند. رابرت به عنوان کاراگاه خصوصی فعالیت می‌کند. وی چند سال قبل به دلیل یک شلیک اشتباه از نیروی پلیس کنار گذاشته شده بود. رابرت به دالر پیشنهاد می‌دهد که پلیس را رها کند و برای کار به او بپیوندد.

رابرت از دالر تقاضای کمک می‌کند تا کاری برای او انجام دهد. یک خانم ثروتمند ۳ ماه بعد از ازدواجش ناپدید شده است و شوهر وی از شرکت بیمه خواسته تا بیمه همسرش را دریافت کند. رابرت معتقد است که ناپدیدشدن این زن شک‌برانگیز است و به همین دلیل از دالر می‌خواهد به این ماجرا رسیدگی کند و ... .

با هم نمایش‌رادیویی «همسر گمشده» را بشنویم.