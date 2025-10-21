به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکههای رادیویی آمریکا پخش میشد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سیبیاس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق میافتاد، از رادیو «سیبیاس» پخش شد.
در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروفترین جملهها در نمایشهای رادیویی ساخته شده از روی داستانهای کاراگاهی تبدیل شد.
ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایشهای رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستانهای جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پروندههای جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.
تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایشهای رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمههای انجام شده از داستانهای اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعههای تولیدشده برخی داستانها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.
یکی از داستانهای «پروندههای جانی دالر» با عنوان «دسیسه» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در ادارهکل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده، که مدتزمان ۴۲ دقیقه و ۵۸ ثانیه است.
مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستانهای جک نویمن انجام داده است.
بازیگران به ترتیب اجرا عبارتند از محسن بهرامی در نقش جرالد، میرطاهر مظلومی در نقش پیتر، شیما جانقربان در نقش سوزان، معصومه عزیزمحمدی در نقش هلن، بهرام سرورینژاد در نقش گروهبان والش، ایوب آقاخانی در نقش کاراگاه جانی دالر.
دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از افکتور: بردیا سراج، صدابردار: محمدرضا محتشمی، تهیهکننده: فرشاد آذرنیا.
جرالد با طلبکارهای خود درگیر است و حال خوبی ندارد. پیتر از دوستان قدیمیاش به دیدن او میآید. جرالد به دنبال این است که از پیتر برای گرفتن یک وام کمک بگیرد و این برای پیتر سؤالبرانگیز است زیرا معتقد است ثروت سوزان همسر جرالد آنقدر زیاد است که نیاز به گرفتن وام ندارد. پیتر متوجه میشود که جرالد به دلیل شرطبندی بدهکار شده است و این در حالی است که شرط ازدواج سوزان با جرالد این بوده که دیگر در شرطبندی شرکت نکند.
جرالد برای وام درخواست مبلغ بالایی دارد و پیتر به او میگوید که امکان دریافت این وام وجود ندارد و جرالد باید با سوزان برای کمک مالی صحبت کند.
پیتر به خانه جرالد و سوزان دعوت میشود. جرالد با سوزان صحبت میکند که نیاز مالی دارد ولی سوزان به او میگوید که اگر نداند پول را بابت چه چیزی میخواهد زمینهایی را که دارد نمیفروشد. از سوی دیگر سوزان گمان میکند که جرالد با فروش اموال وی قصد دارد انتقام بچهدارنشدن را بگیرد.
پیتر وارد میشود و ….
با هم نمایش رادیویی «دسیسه» از «پروندههای جانی دالر» را بشنویم.
نظر شما