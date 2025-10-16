به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکههای رادیویی آمریکا پخش میشد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سیبیاس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق میافتاد، از رادیو «سیبیاس» پخش شد.
در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروفترین جملهها در نمایشهای رادیویی ساخته شده از روی داستانهای کاراگاهی تبدیل شد.
ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایشهای رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستانهای جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پروندههای جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.
تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایشهای رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمههای انجام شده از داستانهای اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعههای تولیدشده برخی داستانها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.
یکی از داستانهای «پروندههای جانی دالر» با عنوان «در میان باند جورابقرمزها» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در ادارهکل هنرهای نمایشی رادیو در ۳ قسمت تولید شده، که قسمت سوم آن با مدتزمان ۴۲ دقیقه و ۲۲ ثانیه است.
مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستانهای جک نویمن انجام داده است.
بازیگران این قسمت به ترتیب اجرا عبارتند از امیر منوچهری در نقش هانس، احمد هاشمی در نقش ادگار، فرشید صمدیپور در نقش فرانک، عباس توفیقی در نقش جیگو، محمد آقامحمدی در نقش لری، وحید منوچهری در نقش آندلو، ایوب آقاخانی در نقش جانی دالر، ماکان رضاییپور در نقش پدرو، محسن بهرامی در نقش جف، حمید یزدانی در نقش لویی.
دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از گوینده: محسن بهرامی، افکتور: نرگس موسیپور، صدابردار: رضا طاهری، تهیهکننده: فرشاد آذرنیا.
فرانک از مأموران پلیس نفوذ کرده به باند «جیگو» هست و تبدیل به یکی از افراد مورد اعتماد جیگو یکی از تبهکاران شده است. فرانک باعث شده تا بین جیگو و آندلو رئیس باند «جورابقرمزها» اختلاف شکل بگیرد. ادگار رئیس پلیس نگران جانی دالر است که در باند «جورابقرمزها» نفوذ کرده است. قرار است درگیری بین باند «جیگو» و باند «جورابقرمزها» رخ دهد. فرانک زودتر از درگیری از مهلکه فرار میکند. از سوی دیگر جانی دالر در بین «جورابقرمزها» با آندلو رئیس باند صحبت میکند که چگونه به باند «جیگو» حمله کنند تا کمترین تلفات را داشته باشند. آندلو با پیشنهاد جانی برای شکل درگیری موافقت میکند.
جانی از نارنجکهای دودزا برای غافلگیرشدن باند «جیگو» استفاده میکند. جانی ساعت مچی خود را با ساعت مچی لری معاون آندلو در باند «جورابقرمزها» عوض میکند. از سوی دیگر باند «جیگو» که به خاطر نارنجکهای دودزا غافلگیر شدهاند، نمیتوانند به راحتی محل خود را ترک کنند و گروه «جیگو» در تله گرفتار میشوند.
صدای انفجاری از انباری که گروه «جیگو» در آن گرفتار شده شنیده میشود که طی آن جیگو و لری کشته شدهاند. افراد جیگو خود را تسلیم باند «جورابقرمزها» میکنند ولی آندلو دستور میدهد همه آنها کشته شوند و ... .
با هم قسمت سوم و پایانی نمایش رادیویی «در میان باند جورابقرمزها» از «پروندههای جانی دالر» را بشنویم.
نظر شما