به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکه‌های رادیویی آمریکا پخش می‌شد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سی‌بی‌اس» CBS پخش شد. دوره‌ نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره‌ دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق می‌افتاد، از رادیو «سی‌بی‌اس» پخش شد.

در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروف‌ترین جمله‌ها در نمایش‌های رادیویی ساخته شده از روی داستان‌های کاراگاهی تبدیل شد.

ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایش‌های رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستان‌های جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پرونده‌های جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.

تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایش‌های رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمه‌های انجام شده از داستان‌های اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعه‌های تولیدشده برخی داستان‌ها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.

یکی از داستان‌های «پرونده‌های جانی دالر» با عنوان «در میان باند جوراب‌قرمزها» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو در ۳ قسمت تولید شده، که قسمت دوم آن با مدت‌زمان ۴۳ دقیقه و ۵۹ ثانیه است.

مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستان‌های جک نویمن انجام داده است.

بازیگران این قسمت به ترتیب اجرا عبارتند از وحید منوچهری در نقش آندلو، محمد آقامحمدی در نقش لری، حمید یزدانی در نقش لوئی، ایوب آقاخانی در نقش جانی دالر، ماکان رضایی‌پور در نقش تام، احمد هاشمی در نقش ادگار هوور، عباس توفیقی در نقش نگهبان، محمدرضا قلمبر در نقش نگهبان، امیر منوچهری در نقش هانس، فریبا طاهری در نقش آنا.

دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از گوینده: محسن بهرامی، افکتور: نرگس موسی‌پور، صدابردار: رضا طاهری، تهیه‌کننده: فرشاد آذرنیا.

جانی دالر به همراه همکارش آرنولد قصد از بین بردن باند «جوراب‌قرمزها» را دارد که آرنولد در درگیری با اعضای باند کشته می‌شود. دالر تصمیم می‌گیرد به داخل باند نفوذ کند به همین دلیل ادگار هوور رئیس پلیس دالر را به عنوان پلیسی خطاکار تحت تعقیب قرار می‌دهد تا بتواند نظر باند «جوراب‌قرمزها» را به خود جلب کند.

در یک درگیری ساختگی که از گلوله‌های مشقی برای دستگیری جانی دالر استفاده می‌شود، دالر فرار می‌کند. آندلو رئیس باند «جوراب‌قرمزها» از لری می‌خواهد که دالر را پیدا کرده و نزد او بیاورد. هدف آندلو این است که با اطلاعاتی که از طریق جانی دالر به دست می‌آورد به نقطه ضعف‌های نیروهای پلیس پی ببرد.

افراد گروه با جایزه ۵۰ هزار دلاری برای پیدا کردن جانی دالر ترغیب می‌شوند. لوئی از اعضای گروه، جانی دالر را پیدا می‌کند. به دالر پیشنهاد سرقت از یک بانک داده می‌شود که در این سرقت ریاست گروه را هم بر عهده دارد. دالر به صورت پنهانی خبر سرقت را به ادگار هوور رئیس پلیس می‌رساند و ... .

با هم قسمت دوم نمایش رادیویی «در میان باند جوراب‌قرمزها» را بشنویم.