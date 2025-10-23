به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکههای رادیویی آمریکا پخش میشد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سیبیاس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق میافتاد، از رادیو «سیبیاس» پخش شد.
در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروفترین جملهها در نمایشهای رادیویی ساخته شده از روی داستانهای کاراگاهی تبدیل شد.
ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایشهای رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستانهای جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پروندههای جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.
تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایشهای رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمههای انجام شده از داستانهای اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعههای تولیدشده برخی داستانها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.
یکی از داستانهای «پروندههای جانی دالر» با عنوان «قاتل اصلی» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در ادارهکل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده، که مدتزمان آن ۴۳ دقیقه و ۵۴ ثانیه است.
مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستانهای جک نویمن انجام داده است.
بازیگران به ترتیب اجرا عبارتند از فریبا طاهری در نقش رزماری، احمد هاشمی در نقش توماس، شیما خوشچشم در نقش آنجلا، ایوب آقاخانی در نقش کاراگاه جانی دالر، بهرام سرورینژاد در نقش گروهبان والش، نوشین حسنزاده در نقش سوفیا، مهدی نمینیمقدم در نقش میچل، علی میلانی در نقش مک.
دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از افکتور: محمدرضا قبادیفر، صدابردار: محمدرضا محتشمی، تهیهکننده: فرشاد آذرنیا.
توماس با همسر خود رزماری درگیر است و با هم مشاجره میکنند. توماس با اسلحهای که دارد همسر خود را تهدید میکند ولی این تهدید به شلیک گلوله و کشتن شدن رزماری ختم میشود. آنجلا از این اتفاق بسیار ناراحت است. جانی دالر با حضور در محل قتل با آنجلا به عنوان شاهد ماجرا گفتگو میکند. آنجلا درباره مشاجره پدر و مادر خود توضیح میدهد. وی معتقد است که پدرش قاتل است و باید اعدام شود.
آنجلا به جانی دالر میگوید که پدر و مادرش مانند دشمن با هم برخورد میکردند. در این وضعیت سوفیا دوست رزماری وارد خانه میشود. سوفیا به جانی دالر میگوید که توماس بارها همسر خود را تهدید میکرد.
توماس در بازجویی به جانی دالر میگوید که از مرگ همسرش خوشحال است زیرا همیشه آرزوی مرگ او را داشته ولی در تیراندازی و کشتن او مقصر نیست. توماس میگوید که اصلا خبر نداشته که در اسلحه خود تیر دارد زیرا همیشه تفنگش خالی بوده است.
توماس درباره اختلاف خود با رزماری میگوید و ... .
با هم نمایش رادیویی «قاتل اصلی» از «پروندههای جانی دالر» را بشنویم.
