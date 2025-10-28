صورت زخمی در قطار مرتکب قتل شده است؟؛ مسافرانی که مظنون هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکه‌های رادیویی آمریکا پخش می‌شد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سی‌بی‌اس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق می‌افتاد، از رادیو «سی‌بی‌اس» پخش شد.

در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروف‌ترین جمله‌ها در نمایش‌های رادیویی ساخته شده از روی داستان‌های کاراگاهی تبدیل شد.

ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایش‌های رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستان‌های جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پرونده‌های جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.

تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایش‌های رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمه‌های انجام شده از داستان‌های اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعه‌های تولیدشده برخی داستان‌ها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.

یکی از داستان‌های «پرونده‌های جانی دالر» با عنوان «قتل در قطار» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده، که مدت‌زمان آن ۳۹ دقیقه و ۵۸ ثانیه است.

مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستان‌های جک نویمن انجام داده است.

بازیگران به ترتیب اجرا عبارتند از ایوب آقاخانی در نقش کاراگاه جانی دالر، بهرام سروری‌نژاد در نقش گروهبان والش، مهدی نمینی‌مقدم در نقش جردن، فریبا طاهری در نقش میلیام، امیر منوچهری در نقش بیکر، ماکان رضایی‌پور در نقش گارسن قطار، سیما خوش‌چشم در نقش ماریان، احمد هاشمی در نقش لیلاند.

دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از افکتور: محمدرضا قبادی‌فر، صدابردار: محمدرضا محتشمی، تهیه‌کننده: فرشاد آذرنیا.

در قطار قتلی رخ داده و جانی دالر و گروهبان والش در حال بررسی وضعیت و گفتگو با دیگر مسافران قطار هستند. قاتل با کاردی تیز قتل را انجام داده است. قتل در حالی رخ داده که قطار وارد تونلی طولانی شده است. جانی دالر به ۳ نفر از مسافران کوپه‌ای دیگر مظنون است و مسافران از این موضوع ناراحت هستند.

۳ مسافر دیگر می‌گویند مردی قد بلند با زخمی روی صورت را دیده‌اند که در کوپه حضور داشته است. بعد از بررسی‌ها مشخص می‌شود که آن مرد لیلاند و یک خلافکار است.

بر خلاف والش که معتقد است قاتل همان لیلاند است اما جانی دالر از این امر مطمئن نیست و ….

با هم نمایش رادیویی «قتل در قطار» را بشنویم.