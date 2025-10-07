به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکههای رادیویی آمریکا پخش میشد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سیبیاس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ که مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق میافتاد، از رادیو «سیبیاس» پخش شد.
در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروفترین جملهها در نمایشهای رادیویی ساخته شده از روی داستانهای کاراگاهی تبدیل شد.
ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایشهای رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستانهای جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پروندههای جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.
تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایشهای رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمههای انجام شده از داستانهای اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعههای تولیدشده برخی داستانها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.
یکی از داستانهای «پروندههای جانی دالر» با عنوان «دامی برای جانیدالر» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در ادارهکل هنرهای نمایشی رادیو، با مدتزمان ۴۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه تولید شده است.
مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستانهای جک نویمن انجام داده است.
بازیگران «دامی برای جانی دالر» به ترتیب اجرا عبارتند از ماکان رضاییپور در نقش جرالد، میرطاهر مظلومی در نقش لوئی، بهرام سرورینژاد در نقش گروهبان والش، ایوب آقاخانی در نقش کاراگاه جانی دالر، فریبا طاهری در نقش ایزابلا، کرامت رودساز در نقش لورنس، محسن بهرامی در نقش اوسوالد، شیما جانقربان در نقش کلارا، رضا قلمبر در نقش فرانک، احمد لشینی در نقش نگهبان، معصومه عزیزمحمدی در نقش سارا.
دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از افکتور: بردیا سراج، صدابردار: محمدرضا محتشمی، تهیهکننده: فرشاد آذرنیا.
لورنس از زندان فرار کرده است. جانی دالر در حال پیگیری این ماجرا است و سعی میکند لورنس را پیدا کند. دالر معتقد است ۲ نفر از دوستان لورنس باید تحت نظر باشند تا بتوان از آنها سر نخی برای پیدا کردن زندانی فراری پیدا کرد. ایزابلا با جانی دالر تماس میگیرد و میگوید که برخی او را در خانه حبس کردهاند.
جانی دالر به خانه ایزابلا میرود ولی ماجرا آنگونه که انتظار داشت نبود و متوجه میشود که ایزابلا به او دروغ گفته است.
جانی دالر متوجه دروغ کلارا میشود ولی کار از کار گذشته است و ... .
با هم نمایش رادیویی «دامی برای جانی دالر» را بشنویم.
