عکس یادگاری که باعث جنایت شد؛ ارادتمند شما جانی دالر!

به گزارش خبرنگار مهر، جانی دالر کارآگاه یک مجموعه پلیسی بود که در دهههای ۵۰ و ۶۰ میلادی از شبکههای رادیویی آمریکا پخش میشد و شهرتی جهانی به دست آورده بود. مجموعه رادیویی «جانی دالر» در آمریکا در ۲ دوره از رادیو «سیبیاس» CBS پخش شد. دوره نخست از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۴ و دوره دوم از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۲ مجموعاً در ۱۲ سال ۸۱۱ قسمت از این سریال پلیسی که در نیویورک اتفاق میافتاد، از رادیو «سیبیاس» پخش شد.
در ایران نیز در دهه ۳۰ و ۴۰ مجموعه رادیویی «جانی دالر» تولید و پخش شد و طرفداران بسیاری داشت و جمله «ارادتمند شما جانی دالر» در نسخه اصلی و همچنین ایرانی به یکی از معروفترین جملهها در نمایشهای رادیویی ساخته شده از روی داستانهای کاراگاهی تبدیل شد.
ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر که در عرصه نمایشهای رادیویی نیز فعالیت مستمری دارد، داستانهای جنایی این کاراگاه مطرح آمریکایی را در قالب نمایش رادیویی و با عنوان «پروندههای جانی دالر» تولید و کارگردانی کرده است.
تفاوت اصلی مجموعه کارگردانی شده توسط ایوب آقاخانی با دیگر نمایشهای رادیویی تولید شده «جانی دالر» در این است که آقاخانی وفادار به ترجمههای انجام شده از داستانهای اورجینال جانی دالر است در حالی که در باقی مجموعههای تولیدشده برخی داستانها نوشته نویسندگان داخلی بوده است.
یکی از داستانی جنایی «جانی دالر» با عنوان «عکس یادگاری» با سردبیری و کارگردانی ایوب آقاخانی در ادارهکل هنرهای نمایشی رادیو، با مدتزمان ۴۲ دقیقه و ۳۶ ثانیه تولید شده است.
مهسا پیروزفر اقتباس و تنظیم برای رادیوی این اثر را بر اساس داستانهای جک نویمن انجام داده است.
بازیگران «عکس یادگاری» به ترتیب اجرا عبارتند از رضا قلمبر در نقش جیمی، شیما جانقربان در نقش جوتا، بهادر ابراهیمی در نقش لئونارد، محمد شریفی مقدم در نقش مکس، وحید منوچهری در نقش مارلون، عباس توفیقی در نقش الیوت، ایوب آقاخانی در نقش جانی دالر، رویا فلاحی در نقش لورا، شهریار حمزیان در نقش گروهبان دورف، امیر منوچهری در نقش راس، سعید سلطانی در نقش الکس.
دیگر عوامل این نمایش رادیویی عبارتند از افکتور: بردیا سراج، صدابردار: محمدرضا محتشمی، تهیهکننده: فرشاد آذرنیا.
پدربزرگ جوتا که یک پرفسور بوده فوت کرده است و جیمی، لئونارد، مارلون و مکس نیز که از گانگسترهای سانفراسیسکویی هستند به همراه او به نیویورک میروند تا ببینند آیا مال و اموالی به جوتا به ارث میرسد یا نه. در وصیتنامه پیرمرد همه اموال خود را به مدرسه شبانهروزی سنتجرج واگذار کرده است و این اتفاق باعث عصبانیت جوتا میشود که به خاطر دوستی با خلافکاران رابطه خوبی با پدربزرگ خود نداشته است. در حساب بانکی پیرمرد پولی معادل ۱۰۰ هزار دلار هست که اگر جوتا کتاب آخر پدربزرگ را به چاپ برساند این پول به وی میرسد.
جیمی با دیدن دستنوشتههای آخرین اثر پیرمرد و عکسی یادگاری از مراسم فارغالتحصیلی تعدادی از شاگردان مورد علاقه پرفسور، ایدهای به ذهنش میرسد.
از سوی دیگر جانی دالر در جریان قتل شولتز مدیر شرکت آلمانی آمریکایی لینهوف قرار میگیرد. دالر به محل قتل میرود و شروع به تحقیق میکند. وی متوجه میشود که شب گذشته قرار بوده که شولتز پذیرای ۱۸ مهمان باشد ولی گویا فقط ۴ یا ۵ نفر به ضیافت آمده بودند. در محل قتل عکسی از یک مراسم فارغالتحصیلی پیدا میشود.
همزمان به جانی دالر خبر میدهند که رئیس بانک امریکن اکسپرس نیز به قتل رسیده است و ... .
با هم نمایش رادیویی «عکس یادگاری» را بشنویم.
