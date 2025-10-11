نیکزاد: مردم لرستان شایسته توجه ویژه دولت و نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد، روز شنبه در جریان سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس به استان لرستان و در جمع مسئولان و مردم اظهار داشت: مردم لرستان با تقدیم شهدا و جانبازان فراوان به انقلاب اسلامی و مقاومت مثالزدنی در دوران دفاع مقدس، حق بزرگی بر گردن نظام دارند. در جنگ ۱۲ روزه و بسیاری از مقاطع تاریخی، ایستادگی مردم این خطه جلوهای از غیرت و وفاداری به ایران اسلامی بوده است.
وی افزود: لرستان استانی با فرهنگی بسیار غنی و مردمانی نجیب و بزرگ است که متأسفانه در حوزههای عمرانی، اقتصادی و اجتماعی هنوز با محرومیتهایی روبهرو است. وظیفه ما در مجلس، دولت و کل نظام است که برای رفع این محرومیتها گامهای جدی برداریم.
خدمت به مردم لرستان افتخار است
نیکزاد با تأکید بر عزم شخصی خود برای کمک به توسعه لرستان گفت: در هر جای کشور که نام لرستان و مردم لر به میان آمده، با تمام توان برای کمک و همکاری تلاش کردهام. همواره هم گفتهام که با شیره جانم برای مردم لرستان کار خواهم کرد و امروز با همان روحیه در کنار شما هستم.
وی ادامه داد: در طول مسئولیتهایم در لرستان، بسیاری از جلسات کاری من برای پیگیری مسائل لرستان از ساعات اولیه صبح تا نیمهشب ادامه داشته است. از این موضوع نهتنها خسته نیستم، بلکه اگر تاریخ تکرار شود، باز هم با افتخار از تمام وجودم برای خدمت به مردم لرستان مایه میگذارم.
لزوم گامهای عملی در توسعه لرستان
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: لرستان استانی با ظرفیتهای بینظیر انسانی، طبیعی و فرهنگی است و باید با نگاه ملی و تصمیمات عملی، مسیر توسعه آن را شتاب دهیم. مردم این استان شایسته بهترینها هستند و مجلس شورای اسلامی از هیچ تلاشی برای تحقق این هدف دریغ نخواهد کرد.
نظر شما