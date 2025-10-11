به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سرقت سایبری: احکام فقهی حقوقی» نوشته حجت الاسلام حجت الله فتحی در ۳۷۲ صفحه از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
این اثر، سرقت در فضای مجازی را از منظر فقه و حقوق بررسی میکند و نشان میدهد چگونه مالکیت دیجیتال بدون جابهجایی فیزیکی میتواند مورد تجاوز قرار گیرد.
عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در این کتاب به تحولات سرقت در دوران دیجیتال میپردازد و توضیح میدهد که بردن مال دیگران دیگر فقط به جابهجایی فیزیکی محدود نیست؛ استیلای غیرمجاز بر داراییها در فضای مجازی نیز نوعی سرقت محسوب میشود.
