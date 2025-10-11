  1. دین و اندیشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۸

احکام فقهی سرقت‌های سایبری؛ از جا به جایی فیزیکی تا استیلای معنوی

مسائل فقهی سرقت های سایبری در کتاب جدیدی از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نام «سرقت سایبری: احکام فقهی حقوقی» تشریح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سرقت سایبری: احکام فقهی حقوقی» نوشته حجت الاسلام حجت الله فتحی در ۳۷۲ صفحه از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

این اثر، سرقت در فضای مجازی را از منظر فقه و حقوق بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه مالکیت دیجیتال بدون جابه‌جایی فیزیکی می‌تواند مورد تجاوز قرار گیرد.

عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در این کتاب به تحولات سرقت در دوران دیجیتال می‌پردازد و توضیح می‌دهد که بردن مال دیگران دیگر فقط به جابه‌جایی فیزیکی محدود نیست؛ استیلای غیرمجاز بر دارایی‌ها در فضای مجازی نیز نوعی سرقت محسوب می‌شود.

احکام فقهی سرقت‌های سایبری؛ از جا به جایی فیزیکی تا استیلای معنوی

سیده فاطمه سادات کیایی

