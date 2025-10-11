بهرامی: غربالگری شنوایی ۱۰۰ درصد نوزادان در کردستان انجام شد

  1. استانها
سنندج- معاون امور توانبخشی بهزیستی استان کردستان از پوشش ۱۰۰ درصدی نوزادان متولد شده در شش ماهه نخست سال جاری در برنامه غربالگری شنوایی خبر داد.

فرزانه بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش ماهه اول سال جاری، تعداد ۹ هزار و ۳۴۶ نوزاد در استان کردستان تحت پوشش برنامه غربالگری شنوایی قرار گرفتند که این میزان نشان‌دهنده پوشش ۱۰۰ درصدی نوزادان متولد شده است.

وی افزود: از این تعداد، ۴۲ نوزاد به دلیل عدم موفقیت در مراحل اولیه غربالگری، برای تشخیص تخصصی‌تر به مراکز مربوطه ارجاع داده شدند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان کردستان تصریح کرد: پس از انجام معاینات تخصصی، در نهایت ۱۶ نوزاد با تشخیص قطعی اختلالات شنوایی شناسایی شدند که این نوزادان بلافاصله جهت شروع مداخلات درمانی و توانبخشی به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده شده‌اند.

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از عوامل چالش‌برانگیز در اجرای دقیق این برنامه را مهاجرت و مراجعه از شهرستان‌های مجاور عنوان کرد.

وی تأکید کرد: اجرای به موقع برنامه غربالگری شنوایی و تشخیص زودهنگام، نقش حیاتی در کاهش عوارض ناشی از کم‌شنوایی و ناشنوایی در کودکان و ارتقا کیفیت زندگی آنان دارد و بهزیستی استان با جدیت این برنامه را دنبال می‌کند.

