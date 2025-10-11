بهرامی: غربالگری شنوایی ۱۰۰ درصد نوزادان در کردستان انجام شد

فرزانه بهرامی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش ماهه اول سال جاری، تعداد ۹ هزار و ۳۴۶ نوزاد در استان کردستان تحت پوشش برنامه غربالگری شنوایی قرار گرفتند که این میزان نشاندهنده پوشش ۱۰۰ درصدی نوزادان متولد شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۴۲ نوزاد به دلیل عدم موفقیت در مراحل اولیه غربالگری، برای تشخیص تخصصیتر به مراکز مربوطه ارجاع داده شدند.
معاون توانبخشی بهزیستی استان کردستان تصریح کرد: پس از انجام معاینات تخصصی، در نهایت ۱۶ نوزاد با تشخیص قطعی اختلالات شنوایی شناسایی شدند که این نوزادان بلافاصله جهت شروع مداخلات درمانی و توانبخشی به مراجع ذیربط ارجاع داده شدهاند.
بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از عوامل چالشبرانگیز در اجرای دقیق این برنامه را مهاجرت و مراجعه از شهرستانهای مجاور عنوان کرد.
وی تأکید کرد: اجرای به موقع برنامه غربالگری شنوایی و تشخیص زودهنگام، نقش حیاتی در کاهش عوارض ناشی از کمشنوایی و ناشنوایی در کودکان و ارتقا کیفیت زندگی آنان دارد و بهزیستی استان با جدیت این برنامه را دنبال میکند.
