مریم رسولییزدی کارگردان فیلم کوتاه «آن شب» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ایده و داستان این فیلم، گفت: داستان درباره یک گل آفتابگردان است که در دل جنگ حضور دارد. این گل با نور موشکها ارتباط برقرار میکند. در شب، هنگامی که صدای انفجار و نور موشکها در فضا پخش میشود، آفتابگردان کمکم از خواب بیدار میشود و با نورهایی که در تاریکی میتابد، ارتباط میگیرد و از جای خود بلند میشود. در واقع، گل با نوری که در میدان جنگ وجود دارد زنده میشود.
وی درباره ساختار فیلم افزود: فیلم بسیار کوتاه است، حدود یک دقیقه و در قالب یک قاب ثابت ساخته شده است. تنها چیزی که میبینیم، حرکت تدریجی آفتابگردان است که هر بار با تابش نور موشک واکنش نشان میدهد. سادگی در فرم برایم مهم بود؛ هیچ قطع و مونتاژی وجود ندارد، فقط حرکت گل و تغییرات نور است که معنا را میسازد.
رسولییزدی با اشاره به شرایط امروز فیلمسازی و هزینههای سنگین تولید، عنوان کرد: الان خیلیها فکر میکنند برای ساخت فیلم باید بودجه زیادی داشت، اما واقعاً اینطور نیست. من این فیلم را با هوش مصنوعی ساختم. اشتراکی چهار میلیون و پانصد هزار تومانی تهیه کردم و خودم همه مراحل تولید و تدوین را انجام دادم. در مجموع کل هزینه برایم همین بود. چند بار تلاش کردم برای طرحهای دیگر بودجه بگیرم اما نشد. همیشه برایم مهم بود که حداقل ایده خوبی داشته باشم تا اگر روزی امکان ساخت فراهم شد، بتوانم آن را اجرا کنم. اما وقتی دیدم شرایط مالی اجازه نمیدهد، تصمیم گرفتم همین ایده را با ابزارهایی که دارم بسازم. به نظرم مهمتر از بودجه، زنده ماندن ایده است.
وی در ادامه افزود: در ابتدا ایدهام جنگی نبود. طرح اولیه درباره ارتباط یک گل با فلش دوربین عکاسی بود اما بعدها با الهام از فضای جنگ و نور موشکها، آن را به این شکل تغییر دادم. فکر کردم ارتباط گل با نور جنگ میتواند استعارهای از زندگی در دل نابودی باشد؛ نوری که در عین ویرانی، گل را بیدار میکند. محدودیتهای فنی و مالی هم باعث شد به سمت این روایت ساده بروم. شاید اگر امکانات بیشتری داشتم، مسیر متفاوتی طی میکردم، اما همین محدودیت باعث شد خلاقتر فکر کنم و نتیجه برای خودم جذاب بود.
رسولییزدی درباره نگاهش به سینمای تجربی، یادآور شد: به نظرم سینمای تجربی فقط به معنای حذف داستان یا روایت نیست. خیلی وقتها ما فکر میکنیم فیلم تجربی یعنی کاری که قصه ندارد، اما به نظر من این سینما بیشتر بر مفهوم و حس استوار است. من خودم شعر کوتاه مینویسم و همیشه میان شعر و سینما برایم ارتباط وجود داشته است. شعر به من اجازه میدهد مفهومی را در قالبی فشرده و خیالانگیز بیان کنم؛ سینمای تجربی هم همین فضا را دارد. در این نوع سینما، هدف این نیست که الزاماً داستانی تعریف شود، بلکه مهم رساندن مفهوم است؛ مفهومی که میتواند شاعرانه، فلسفی یا شخصی باشد. علاوه بر اهمیت موضوع مفهوم در سینمای تجربی، خلاقیت نیز عامل مهمی است.
فیلم کوتاه «آن شب» به نویسندگی و کارگردانی مریم رسولییزدی در بخش تجربی چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور دارد.
نظر شما