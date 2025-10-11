به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضاییه، حجتالاسلام خسرو پناه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بازدید کرد.
در این بازدید، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، توضیحاتی درباره سامانههای هوشمند این مرکز ارائه داد.
کاظمی فرد در این بازدید گفت: اتاق پایش قوه قضائیه با هدف تصمیمگیری مبتنی بر دادههای ۱۴ سال گذشته راهاندازی شده است تا مدیران عالی قوه قضاییه بتوانند تصویری دقیق از وضعیت استانها، قوانین و دستورالعملها داشته باشند.
وی افزود که این سامانه برای پیگیری و ارزیابی وضعیت پروندهها در استانها و ارائه تصویری شفاف از شرایط موجود طراحی شده است.
رئیس مرکز آمار قوه قضاییه همچنین در خصوص میز پایش پیشخوان عملکرد واحدهای قضایی در سامانه پایش توضیح داد و تاکید کرد: اصل دادهها و ورودیها در این سامانه بر مبنای نظامات اجتماعی در ورودی پروندهها موثر است.
وی در ادامه گفت: با اینکه سامانهها پایش را انجام میدهند، ما همچنان پیگیر هستیم تا این دادهها و اطلاعات را بهگونهای بهکار بگیریم که اقدامات مثبتی در این زمینه انجام دهیم. هدف از این جلسه با شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز همین است.
کاظمی فرد همچنین به یکی از معضلات دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: مردم به حقوق خود آگاه نیستند و مجموعههای فرهنگی میتوانند در کاهش پروندهها کمک کنند. بهطور مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند با گنجاندن سرفصلهای آموزشی حقوقی به این امر کمک کند.
در ادامه، کاظمی فرد به سامانه سجا (سامانه جامعه آماری) اشاره کرد و گفت: این سامانه بهطور لحظهای رصد و پایش دادهها را انجام میدهد. از ابتدای امسال تاکنون حدود ۲۰میلیون تردد ثبت شده و امکان مشاهده نحوه ارتباط افراد با پروندههای مختلف وجود دارد. این سامانه ظرفیتهای متعددی برای شناسایی وضعیت افراد مختلف مانند شاهد حرفهای، سارق حرفهای، ضامن حرفهای یا محکوم متواری فراهم میکند.
وی همچنین به سامانه تناد اشاره کرد و گفت: در این سامانه تاکنون ۱۱۴ میلیون رأی و تصمیم قضای بارگذاری شده است که اخیراً حدود ۱۰ میلیون از این آرا در اختیار شرکتهای دانشبنیان برای کمک به مردم قرار گرفته است.
کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه این دادهها میتواند به همه دستگاهها و از جمله دستگاههای متولی فرهنگ کمک کند، اظهار کرد: دستگاه قضایی میتواند دسترسی به این دادهها را در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز قرار دهد تا به رفع دقیق آسیبهای اجتماعی کمک کنند.
خسرو پناه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه این بازدید با تاکید بر تعامل و هم افزایی میان دو نهاد گفت: سامانههای قوه قضاییه در راستای اهداف ستاد فرهنگی اجتماعی میتواند گام مؤثری در اجراییسازی سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور باشد.
وی افزود: سامانههای مرکز آمار قوه قضاییه بهویژه در ارزیابی تأثیرات اقدامات فرهنگی و اجتماعی در استانها بسیار مفید خواهد بود و بهطور دقیق میتواند نشان دهد که در هر منطقه، میزان آسیبهای اجتماعی کاهش یا افزایش یافته است.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: این اطلاعات نه تنها برای نظارت و رصد سیاستها در زمینه فرهنگی و اجتماعی مؤثر خواهد بود، بلکه بهعنوان ابزار مهمی برای تصمیمگیریهای کلان در این حوزه میتواند نقش ویژهای ایفا کند.
وی همچنین تأکید کرد: این سامانهها میتواند برای راهبری و نظارت بر سیاستها و اقدامات فرهنگی، اجتماعی و حقوقی در سطح کشور بسیار کارآمد باشد.
خسرو پناه به لزوم ارتقاء سواد عمومی در زمینههای مختلف از جمله سواد حقوقی و رسانهای اشاره کرد و گفت: امروزه با توجه به پیچیدگیهای فضای مجازی و چالشهای مختلف اجتماعی، لازم است که عموم مردم سواد حقوقی و رسانهای داشته باشند. آموزش سواد زندگی خانوادگی، سواد فضای مجازی و سواد حقوقی در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به ضرورت تدوین کتابهای آموزشی جامع برای ارتقاء سواد عمومی در این زمینهها اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم این سوادها را در قالب کتابها و برنامههای آموزشی در اختیار مردم قرار دهیم، نه تنها سطح آگاهی عمومی ارتقا خواهد یافت، بلکه این امر زمینهساز کاهش آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی جامعه خواهد شد.
