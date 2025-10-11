به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی کردستان، ظهر شنبه در دیدار با مسئولان شهرداری سنندج و شورای شهر، بر لزوم تشکیل یگان انتظامی مشترک برای ساماندهی مسائل ترافیکی در استان تأکید کرد.

سردار یحیی الهی با اشاره به مشکلات شدید ترافیکی در سنندج و سایر نقاط استان، گفت: «این مشکلات نیازمند همکاری بیشتر میان نیروی انتظامی و شهرداری‌ها است. پلیس و شهرداری باید در کنار هم برای حل این معضلات اقدام کنند.

فرمانده نیروی انتظامی کردستان افزود: برای کاهش بار ترافیکی، اجرای طرح‌های مختلف نظیر زوج و فرد، نصب دوربین‌های پلاک‌خوان و ایجاد زیرگذرها و تقاطع‌های جدید از جمله اقدامات ضروری است.

وی تأکید کرد: این طرح‌ها باید به‌صورت جامع و با برنامه‌ریزی دقیق در دستور کار قرار گیرد تا به بهبود وضعیت ترافیکی در مرکز استان و سایر شهرهای کردستان کمک کند.

راه‌حل‌های منطقی برای ساماندهی دست‌فروشان و جلوگیری از سد معبر

یکی از دیگر مسائل مورد توجه سردار الهی، ساماندهی دست‌فروشان و جلوگیری از سد معبر در معابر عمومی بود.

وی این مشکل را از جمله معضلات جدی شهری دانست و تأکید کرد که باید این موضوع به‌صورت منطقی و با در نظر گرفتن شرایط دست‌فروشان حل و فصل شود.

فرمانده نیروی انتظامی کردستان پیشنهاد داد که برای دست‌فروشان مکان‌های مشخصی مانند بازارچه‌ها در نظر گرفته شود تا از یک‌سو جلوی سد معبر گرفته شود و از سوی دیگر، درآمد این افراد که بسیاری از آن‌ها معیشت خود را از همین طریق تأمین می‌کنند، آسیب نبیند.

به گفته وی، حل این معضل به هماهنگی و همکاری نزدیک میان نیروی انتظامی، شهرداری و سایر نهادهای مسئول نیاز دارد.

ضرورت تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای کاهش مشکلات ترافیکی

سردار الهی همچنین بر اهمیت تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و افزود: اگر سیستم حمل‌ونقل عمومی کارآمد و مناسب نباشد، مردم همچنان به استفاده از خودروهای شخصی روی خواهند آورد که این امر موجب تشدید مشکلات ترافیکی خواهد شد.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی باید در اولویت قرار گیرد تا در کنار کاهش بار ترافیکی، کیفیت زندگی شهری نیز ارتقا یابد.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین به ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب و فرهنگ‌سازی در این زمینه اشاره کرد و گفت: آگاهی مردم و مشارکت آن‌ها در اجرای طرح‌های ترافیکی می‌تواند به بهبود وضعیت ترافیک کمک شایانی کند.

سردار الهی در سخنان خود، بر لزوم همکاری مستمر میان نیروی انتظامی، شهرداری و شورای شهر برای حل مشکلات شهری تأکید کرد.

وی افزود: تنها از طریق هماهنگی و همکاری نزدیک بین دستگاه‌های مختلف است که می‌توانیم به‌طور مؤثر مشکلات ترافیکی و اجتماعی استان را حل کرده و زیرساخت‌های شهری را بهبود بخشیم.