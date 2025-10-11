  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

موالی‌زاده:بازسازی و توسعه روستایی درخوزستان باهم افزایی توسعه می یابد

اهواز - استاندار خوزستان گفت: هم‌افزایی میان بخش خصوصی و نهادهای عمومی می‌تواند روند بازسازی و توسعه روستایی را شتاب ببخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز شنبه در نشست با مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، ضمن تقدیر از خدمات این مجموعه اظهار کرد: بنیاد مسکن مجموعه‌ای ارزشمند، مورد اعتماد مقام معظم رهبری و دارای بهره‌وری بالا در عرصه کارآمدی و اثربخشی است. کار این بنیاد، کاری مقدس و دارای اجر دنیوی و اخروی است.

وی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های بنیاد مسکن در سراسر کشور افزود: هرجا حادثه‌ای رخ دهد، بنیاد مسکن بلافاصله برای بازسازی حاضر می‌شود و این موضوع، نشان از توان بالای این مجموعه دارد.

استاندار خوزستان همچنین بر لزوم تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای تسریع در خدمات‌رسانی بنیاد مسکن تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان بخش خصوصی و نهادهای عمومی می‌تواند روند بازسازی و توسعه روستایی را شتاب ببخشد.

