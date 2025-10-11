به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پیش از ظهر امروز شنبه در نشست با مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، ضمن تقدیر از خدمات این مجموعه اظهار کرد: بنیاد مسکن مجموعهای ارزشمند، مورد اعتماد مقام معظم رهبری و دارای بهرهوری بالا در عرصه کارآمدی و اثربخشی است. کار این بنیاد، کاری مقدس و دارای اجر دنیوی و اخروی است.
وی با اشاره به گستردگی فعالیتهای بنیاد مسکن در سراسر کشور افزود: هرجا حادثهای رخ دهد، بنیاد مسکن بلافاصله برای بازسازی حاضر میشود و این موضوع، نشان از توان بالای این مجموعه دارد.
استاندار خوزستان همچنین بر لزوم تقویت مسئولیت اجتماعی شرکتها برای تسریع در خدماترسانی بنیاد مسکن تأکید کرد و گفت: همافزایی میان بخش خصوصی و نهادهای عمومی میتواند روند بازسازی و توسعه روستایی را شتاب ببخشد.
نظر شما