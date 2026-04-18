به گزارش خبرنگار مهر،سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز شنبه در دیدار با کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان که به مناسبت سالروز تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت گرفت، اظهار کرد: بنیاد مسکن بر اساس دستور امام راحل عظیم الشان و با تاسیس حساب ۱۰۰ شکل گرفته است و در طول سال های متمادی منشأ برکات و خیرات بسیاری بوده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه بنیاد مسکن در زمینه های مختلف اقدامات بزرگی انجام داده است، تصریح کرد: محرومیت زدایی و ساخت مسکن برای محرومان، ساماندهی وضعیت روستاها از حیث سازه ای و محیطی، حضور در حوادث غیرمترقبه از جمله آن ها هستند.

وی با اشاره به جنگ رمضان، گفت: در این ایام نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان در جهت احصا و بازسازی واحدهای آسیب دیده پای کار بوده اند که تا مرحله نهایی ادامه خواهد داشت.

استاندار خوزستان ادامه داد: همچنین در حوزه نهضت ملی مسکن نیز فعال بوده اند.

موالی زاده به سیل اخیر در اندیمشک اشاره و عنوان کرد: بنیاد مسکن خوزستان نیز در این بخش وارد عمل شده و در جهت رفع مشکات مردم تلاش کردند.