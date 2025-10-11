به گزارش خبرگزاری مهر، محراب رجبی گفت: بیستم مهر، روزی است که نام آن با آموزش، تلاش و عشق به زادگاه (کرج) گره خورده و می‌تواند به نماد هویت و خودباوری برای مردم البرز تبدیل شود.

وی با بیان اینکه پاکی و هویت ۲ عنصر ماندگار در حیات فرهنگی و اجتماعی هر جامعه هستند، گفت: باید اجازه دهیم پاکی و هویت به عنوان جوهره وجودی شهر و مردمان آن بماند و نسل جدید با درک درست از آن، مسیر تعالی را دنبال کند. روزها می‌آیند و می‌روند اما آنچه می‌ماند عنصر پاکی است و اگر آن را به مفهوم هویت تعبیر کنیم، درمی‌یابیم که هویت و هویت‌بخشی مفاهیمی اساسی در تداوم حیات اجتماعی و فرهنگی ما هستند.

رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه البرز افزود: نباید بگذاریم روزها و هفته‌ها بگذرند و ما از این مفهوم غافل شویم، زیرا در آن صورت دانش‌آموز کرجی از همتای خود در دیگر نقاط جهان عقب خواهد ماند.

وی افزود: هویت‌سازی از خانواده آغاز می‌شود و خانواده‌ها، مسئولان و نهادهای فرهنگی باید این مسیر را جدی دنبال کنند. اگر هزار سال پیش فردوسی با هویتی استوار سخن گفت و با سرودن شاهنامه فرهنگی ماندگار بنا نهاد، امروز نیز باید از او الگو گرفت و همان مسیر را ادامه داد.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی البرز با اشاره به نقش فرهنگ در دفاع مقدس گفت: در کنار پهلوانانی که در میدان جنگ ایثار کردند، اندیشمندانی چون فردوسی نیز در میدان اندیشه و فرهنگ جهاد کردند و این ۲ مسیر مکمل یکدیگرند.

وی گفت: کرج شهری است با اقوام گوناگون که مانند قالیچه‌ای خوش‌بافت و رنگارنگ از فرهنگ‌ها و سنت‌های متنوع شکل گرفته است. این تنوع نه تهدید، بلکه فرصت است و می‌تواند به‌عنوان الگویی از همزیستی فرهنگی در کشور مطرح شود.

رجبی یادآور شد: بیستم مهرماه یادآور تأسیس نخستین مرکز آموزشی رسمی در کرج است. ۱۱۸ سال پیش در سال ۱۲۹۴ خورشیدی، دبستان برزگران در محل فعلی دانشکده کشاورزی کرج پایه‌گذاری شد که بعدها به مدرسه فلاحت و سپس در سال ۱۳۰۳ به دانشکده کشاورزی کرج تبدیل شد؛ مرکزی که تنها ۶ سال پیش از تاسیس دانشگاه تهران آغاز به کار کرد و نشان‌دهنده پیشتازی کرج در حوزه آموزش و کشاورزی است.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد افزود: دبستان برزگران در آن زمان جوانان ۱۷ تا ۲۵ ساله را برای آموزش علوم کشاورزی و فنون مرتبط ثبت‌نام می‌کرد و نام‌نویسی آن در کتاب البرزنامه ثبت شده است. این مرکز نه‌تنها آموزش علمی ارائه می‌داد بلکه روحیه ملی، کار و تلاش را در میان نسل جوان تقویت می‌کرد.