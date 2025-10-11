فیلم کوتاه «کاپیتان تورس» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، فیلم کوتاه «کاپیتان تورس» به نویسندگی و کارگردانی محمدحسین جمشیدی و تهیه‌کنندگی حامد مهربانی، همزمان با راهیابی به بخش اصلی رقابتی و بخش اقتباسی چهل‌ و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، از پوستر و نشان رسمی خود رونمایی کرد.

طراحی پوستر این فیلم را مهدی حسن‌پور و طراحی نشان آن را علی اشرف برعهده داشته‌اند.

«کاپیتان تورس» اثری در ژانر تراژدی و اکشن است که در بستر تاریخی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و دوران قحطی گسترده در ایران روایت می‌شود. این فیلم اقتباسی آزاد از داستان مشهور «کف و صابون» است و به همت باشگاه فیلم سوره تولید شده است.

این اثر با نگاهی به مقاومت تاریخی مردم ایران در برابر حضور نیروهای بیگانه، تلاش دارد روایتی سینمایی از ایستادگی و اراده ایرانی در روزگار بحران به تصویر بکشد.

عوامل اصلی فیلم کوتاه «کاپیتان تورس» عبارت‌اند از؛ تهیه‌کننده: حامد مهربانی، نویسنده و کارگردان: محمدحسین جمشیدی، تدوین: سیاوش کردجان، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، آهنگساز: امید روشن‌بین، مدیر فیلمبرداری: مهدی محسنی

مدیر صدابرداری: ایرج نوروزی، طراحی صحنه و لباس: آرمیتا فرج‌الهی، جلوه‌های ویژه بصری (VFX): محمد کشاورز، منشی صحنه: آناهیتا کارخانه، برنامه‌ریز: علی مرزبان، طراح گریم: هادی لطفی، مدیر تولید: امیرحسین میرزایی، مجری طرح: ناصر هادیان‌فر.

نخستین نمایش عمومی «کاپیتان تورس» در چهل‌ و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران برگزار می‌شود.