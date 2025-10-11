اهدای نقشه تاریخی فیلیپین به موزه شهرداری در برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای نقشه تاریخی فیلیپین به عنوان کهن‌ترین نقشه تاریخی این کشور که در آن نام پرشین نیز حک شده است با حضور سفیر فیلیپین و معاون بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در برج میلاد تهران برگزار شد.

حمیدرضا غلام زاده در ابتدای این مراسم ضمن خوشامدگویی و تشکر از سفیر فیلیپین برای اهدای این نقشه به موزه شهرداری برج میلاد تهران گفت: امروز بسیار خوشحال هستیم که با اهدای این نقشه تاریخی، شهروندان و بازدیدکنندگان برج میلاد با تاریخ و فرهنگ کشور فیلیپین آشنا می‌شوند و امیدوارم این تعاملات به شکل گسترده‌تری انجام شود تا شهروندان تهرانی نیز بتوانند با فرهنگ، آداب و رسوم مردم کشور فیلیپین نیز آشنا شوند.

در ادامه روبرتوجی مونالو سفیر فیلیپین از همکاری شهرداری تهران برای معرفی فرهنگ و سنن مردم کشورش در تهران تشکر کرد و گفت: در سال گذشته جشن موسیقی کلاسیک فیلیپین برگزار شد و امسال نیز ما مفتخر هستیم تا کهن‌ترین نقشه تاریخی کشور خودمان را به موزه شهرداری و برج میلاد که بعنوان ششمین برج مخابراتی دنیا ثبت شده است، اهدا کنیم.

وی افزود: این نقشه تاریخی که توسط فرانسسکو سوارس فیلیپینی کشیده شده است، در سال ۱۷۳۴ رونمایی شد؛ در آن زمان فیلیپین بخشی از امپراطوری اسپانیا بوده است. شما در این نقشه زندگی و آداب و فرهنگ و تجارت مردم فیلیپین را مشاهده می‌کنید. ما در واقع خواستیم که این نقشه روی قالی ایرانی ثبت شود، چرا که در این نقشه نام پرشین نیز دیده می‌شود که این نشان از روابط تاریخی ایران و فیلیپین دارد که از ۳۰۰ سال پیش تاکنون ادامه داشته است.

به گفته مونالو، این نقشه برای همیشه در موزه شهرداری برج میلاد تهران نمایش داده می‌شود تا نسل جدید و بازدیدکنندگان و شهروندان تهرانی از فرهنگ و تاریخ کشور فیلیپین و همچنین روابط تاریخی این دو کشور آشنا شوند. امیدوارم این روابط با شهرداری تهران توسعه یابد تا بتوانیم تبادلات فرهنگی بیشتری داشته باشیم.