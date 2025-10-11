  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

مصدومان سانحه اتوبوس دانشجویان پزشکی سرخه ترخیص شدند

سمنان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی از ترخیص مصدومان حادثه اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی سرخه خبر داد و گفت: تمام ظرفیت‌های لازم برای مداوای این مصدومان به کار گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارن یحیایی عصر شنبه در دیدار با مسئولان بیمارستان کوثر سمنان با بیان اینکه حادثه اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی سرخه در نخستین ساعات بامداد هشتم مهرماه سال جاری حادثه‌ای تلخ خانواده دانشگاه علوم پزشکی سمنان را داغدار کرد، ابراز داشت: اتوبوس حامل دانشجویان پیراپزشکی سرخه به تریلی برخورد و فوت دو نفر را در دم رقم زد.

وی با بیان اینکه حادثه ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت، افزود: از همان لحظه بروز حادثه همه عوامل لازم برای رسیدگی فوری به مصدومان و حمایت از خانواده‌های آنها به کار گرفته شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه ۱۴ مهرماه متأسفانه یکی از مصدومان به دلیل وخامت و شدت حادثه در بیمارستان جان باخت، افزود: همه تلاش‌ها برای درمان این مصدوم انجام شده بود.

یحیایی با بیان اینکه یکی از مصدومان مورد جراحی لگن قرار گرفت، تصریح کرد: خدمات تخصصی و توان بخشی برای این مصدوم به کار رفته است.

وی با بیان اینکه علیرغم وجود کادر مجرب بیمارستان کوثر از تیم تخصصی اعزامی استان تهران نیز کمک گرفته شد، افزود: تمامی مصدومان از بیمارستان ترخیص و خدمات توانبخشی و غیره به آنها ارائه می‌شود.

