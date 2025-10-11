  1. جامعه
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

ریزش آوار در مدرسه‌ در حال ساخت ۳ مصدوم برجای گذاشت

اورژانس تهران اعلام کرد: ظهر امروز حادثه ریزش آوار در یک مدرسه پسرانه در حال ساخت در شهرک جنت ملارد ۳ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، ظهر امروز (شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۴) در ساعت ۱۲:۵۹ دقیقه حادثه ریزش آوار در یک مدرسه پسرانه در حال ساخت در محدوده شهرک جنت ملارد به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران گزارش شد.

بلافاصله ۳ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

در این حادثه ۳ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، همگی برای ادامه درمان به بیمارستان شهدای سلامت ملارد منتقل شدند.

