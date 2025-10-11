به گزارش خبرنگار مهر، حامد آقاجانی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر نقش قارچ زردکیجا به عنوان یک قارچ میکوریزی ارزشمند، از ظرفیت‌های بی‌نظیر این محصول بومی جنگل‌های هیرکانی در تقویت معیشت محلی و حفظ تعادل اکولوژیک جنگل‌ها سخن گفت. این قارچ که هر پاییز در مناطق خاصی از مازندران می‌روید، علاوه بر تأمین پروتئین و ویتامین‌های حیاتی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری و اقتصاد پایدار این منطقه ایفا کند.

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی میاندورود، با اشاره به اهمیت قارچ‌های میکوریزی در جنگل‌های پهن برگ شمال ایران گفت: قارچ زردکیجا که به طور بومی در جنگل‌های هیرکانی رشد می‌کند، نوعی قارچ همزیست است که با ریشه درختان ارتباطی متقابل و سودمند دارد. این رابطه نه تنها به جنگل در جذب بهتر آب و مواد مغذی کمک می‌کند، بلکه موجب حفظ پایداری اکوسیستم و افزایش تنوع زیستی منطقه می‌شود.

وی افزود: این قارچ از لحاظ تغذیه‌ای بسیار ارزشمند است و صد گرم از قارچ زردکیجا حاوی ۳۸ کیلوکالری انرژی، ویتامین‌های گروه B، D و C، آهن، منگنز، پتاسیم و سایر مواد معدنی است که آن را به منبع مهمی برای تأمین پروتئین و تقویت سیستم ایمنی تبدیل می‌کند.

آقاجانی همچنین درباره شرایط اقلیمی و زیستی رویش این قارچ بیان کرد: قارچ زردکیجا فقط در برخی مناطق جنگل‌های مازندران که دارای خاک و رطوبت مناسب هستند رشد می‌کند و به همین دلیل جزو منابع طبیعی کمیاب و با ارزش به شمار می‌رود.

برپایی جشنواره زردکیجا در ۷۰ غرفه

رویا کریمی دبیر چهارمین جشنواره زردکیجا که از ۲۰ تا ۲۵ مهرماه در روستای اوسا از توابع میاندورود برگزار می‌شود، با اشاره به وجود بیش از ۷۰ غرفه در این رویداد گفت: برگزاری بازی‌های بومی، مسابقات کشتی لوچو، برنامه‌های فرهنگی و هنری و غرفه‌های آشپزی با استفاده از قارچ زردکیجا از برنامه‌های متنوع این جشنواره است که گردشگران و مردم محلی را به تعامل و شناخت بیشتر این محصول دعوت می‌کند.

همچنین فروزان نواب، کارشناس واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان میاندورود، درباره خواص درمانی و تغذیه‌ای قارچ زردکیجا اظهار داشت: این قارچ نه تنها منبعی غنی از پروتئین و فیبر است بلکه ترکیبات زیستی فعالی مانند فنول‌ها و کاروتینوئیدها دارد که خواص آنتی‌اکسیدانی، ضدالتهابی و ضدباکتریایی آن را افزایش می‌دهد. همچنین وجود ویتامین B12 در این قارچ می‌تواند برای گیاهخواران بسیار مفید باشد.

نواب با اشاره به روش‌های پخت مناسب قارچ زردکیجا خاطرنشان کرد: برای حفظ ارزش غذایی این قارچ، بهتر است از روش‌هایی مانند تفت دادن با مقدار کم روغن، بخارپز کردن، آب‌پز کوتاه مدت یا کبابی استفاده شود. همچنین ترکیب آن با سبزیجات رنگی و روغن‌های سالم مانند زیتون به جذب بهتر مواد مغذی کمک می‌کند.