۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۳
استانها فارس
براتی قهرمان کیک بوکسینگ جهان از افتخارآفرینی برای ایران میگوید
آباده- در این فیلم، حمیدرضا براتی قهرمان کیکبوکسینگ جهان، از حس افتخارآفرینی برای ایران اسلامی میگوید.
