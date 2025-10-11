  1. استانها
  2. فارس
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۳

براتی قهرمان کیک‌ بوکسینگ جهان از افتخارآفرینی برای ایران می‌گوید

آباده- در این فیلم، حمیدرضا براتی قهرمان کیک‌بوکسینگ جهان، از حس افتخارآفرینی برای ایران اسلامی می‌گوید.

