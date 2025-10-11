به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادی رفیعی‌کیا عصر شنبه در نخستین همایش خیران امنیت‌ساز استان مرکزی اظهار داشت: نیروی انتظامی با تقدیم شهدای والامقام و تحمل سختی‌های فراوان، همواره بو افتخار در کنار مردم و در خدمت جامعه بوده و خواهد بود.

وی افزود: مشارکت مردمی تنها معطوف به کمک‌های مالی یا حضور در جلسات محدود نمی‌شود، بلکه هر حرکت سازنده‌ای در راستای کاهش آسیب‌ها و ارتقای همبستگی اجتماعی، مصداقی از امنیت‌سازی است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: حجم بالای مأموریت‌های قانونی در کنار محدودیت‌های زیرساختی، پاسخگویی به مطالبات مردمی را با چالش‌هایی مواجه کرده است که ابن مهم نیازمند توجه ویژه است.

وی تصریح کرد: با وجود تمام موانع، پلیس با تمام ظرفیت در میدان حضور دارد و در راستای خدمت‌رسانی بی دریغ به مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.

سردار رفیعی‌کیا حمایت‌های مقام معظم رهبری از نیروی انتظامی را نقطه عطفی در تقویت این نهاد دانست و گفت: ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور با تدوین چارچوب‌های قانونی و اجرایی، بسترهای لازم برای ارتقای توانمندی‌های پلیس را فراهم کرده‌اند.

وی کمبود منازل سازمانی را از دغدغه‌های جدی کارکنان انتظامی برشمرد و افزود: بخش زیادی از حقوق نیروهای انتظامی صرف اجاره مسکن می‌شود، در حالی که تنها درصد اندکی از آنان از خانه‌های سازمانی بهره‌مند هستند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی از آغاز پروژه‌های ساخت منازل سازمانی با حمایت سردار رادان و استاندار مرکزی خبر داد و گفت: زمین‌هایی از سوی اداره کل راه و شهرسازی واگذار شده و در شهر اراک نیز با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر، اقدامات مؤثری برای تسریع در اجرای این پروژه‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به به نیازهای تجهیزاتی پلیس گفت: با وجود تربیت نیروهای متخصص، هنوز تا دستیابی به سطح مطلوب خدمات‌رسانی فاصله داریم و کمبود خودرو، ایستگاه‌های سیار و تجهیزات نباید مانعی برای ارائه خدمات شایسته به مردم باشد.