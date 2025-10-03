نیروی انتظامی نماد افتخار و سنگر امنیت نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قاسم عبداللهی در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته اراک، با گرامیداشت یاد شهدای نیروی انتظامی، گفت: پوشیدن لباس خدمت در نیروی انتظامی، افتخاری بزرگ برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به شهادت دو تن از مأموران انتظامی استان مرکزی، جایگاه این نیرو را در حفظ امنیت جامعه بیبدیل دانست و بر ضرورت همراهی مردم با مأموریتهای آنان تأکید کرد و گفت: این نهاد، سنگر مستحکم امنیت در برابر تهدیدات داخلی و خارجی به شمار میرود.
وی با اشاره به جنگهای اخیر رژیم صهیونیستی و هدف قرار گرفتن نیروهای مسلح، افزود: دشمنان اسلام به خوبی میدانند که امنیت جامعه اسلامی وابسته به اقتدار نیروهای مسلح است و به همین دلیل، همواره درصدد تضعیف این نهادها هستند.
امام جمعه موقت اراک خواستار اصلاح معابر و رفع نقاط کور شد تا مسیر عملیاتهای انتظامی استاندارد و ایمن باشد.
حجت الاسلام عبداللهی همچنین بر لزوم همکاری دستگاههای دولتی در تأمین امنیت عمومی تأکید کرد.
وی با اشاره به تقارن مناسبتهای مذهبی و اجتماعی هفته جاری از جمله وفات حضرت فاطمه معصومه (س)، ولادت امام حسن عسکری (ع)، هفته نیروی نظامی و روز جهانی کودک، این مناسبتها را یادآور مسئولیتهای سنگین جامعه در حفظ ارزشهای دینی و اخلاقی دانست.
امام جمعه موقت اراک با تأکید بر نقش تربیت اسلامی در کاهش آسیبهای اجتماعی، گفت: فاصله گرفتن از آموزههای الهی، زمینهساز افزایش جرم، جنایت و تنشهای خانوادگی شده و بازگشت به سبک زندگی قرآنی، راهی برای رسیدن به آرامش و عدالت اجتماعی است.
حجت الاسلام عبداللهی تاکید کرد: انتظار است معلمان، مربیان و علما با جدیت بیشتری در مسیر تربیت نسل آینده گام بردارند و با تکیه بر مفاهیم قرآنی، جامعه را به سوی سعادت و سلامت اخلاقی هدایت کنند.
نظر شما