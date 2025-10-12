اتصال هر ۱۰ روز یک روستای کرمانشاه به اینترنت پرسرعت

ابوالفضل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون بیش از ۹۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان کرمانشاه به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند و هم‌اکنون یک‌هزار و ۶۶۹ روستا از خدمات اینترنت پرسرعت بهره‌مند هستند.

وی افزود: توسعه شبکه فیبر نوری، افزایش دکل‌های ارتباطی و تجهیز سایت‌های BTS از جمله اقداماتی است که در راستای کاهش شکاف دیجیتال در مناطق روستایی استان انجام شده و دسترسی مردم به خدمات نوین ارتباطی را تسهیل کرده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمانشاه با اشاره به رتبه دوم استان در اتصال روستاها به اینترنت پرسرعت در کشور، تصریح کرد: این موفقیت حاصل همکاری نزدیک میان وزارت ارتباطات، استانداری و اپراتورهای همراه بوده و نقش مهمی در توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی روستاییان ایفا می‌کند.

محمدی خاطرنشان کرد: گسترش پوشش ارتباطی در روستاها، زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال روستایی، توسعه آموزش از راه دور، خدمات دولت الکترونیک و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق کمتر برخوردار است و در مسیر تحقق عدالت ارتباطی گام بلندی به‌شمار می‌رود.