افتتاح ۹۰ پروژه ارتباطی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: در راستای توسعه و پایداری ارتباطات ۹۰ طرح ارتباطی در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر بیان کرد: ۱۳ طرح با اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد تومان از محل طرح خدمات اجباری روستایی (USO) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۲ طرح از محل منابع شرکت ارتباطات زیرساخت با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان و ۶۵ طرح با اعتباری بالغ بر ۸۴ میلیارد تومان از منابع مخابرات منطقه بوشهر است.

وی عنوان کرد: اجرای این طرح‌های جدید، گام بلند دیگری برای افزایش کیفیت خدمات، پوشش اینترنت پرسرعت و رونق اقتصاد دیجیتال در مناطق شهری و روستایی خواهد بود.

سملیان اظهار کرد: هم اکنون بیش از ۹۹.۷ درصد از ۴۰۴ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، تحت پوشش خدمات ارتباطی (صوت) هستند، که از این تعداد، ۹۸ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند.

وی در پایان اشاره کرد: در روستاهای در حال توسعه، با ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز و فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش و نحوه استفاده از رسانه‌های نوین ارتباطی، سطح زندگی مردم ارتقا می‌یابد و منجر به جذب سرمایه، فروش صنایع دستی، کارآفرینی و توسعه و رشد اقتصاد روستا می‌شود. این امر نیازمند وجود اینترنت باکیفیت در سطح روستاها است.