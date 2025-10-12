اردوی هنرهای رزمی انتخابی تیم ملی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان بوشهر، این اردوی مهم که روز ۱۸ مهر در سالن فتح‌المبین شهرستان بوشهر برگزار شد، با حضور عبدالمهدی حقانی فرد، دبیر هیئت انجمن‌های ورزش‌های رزمی استان و فرشاد نظرپور، مسئول کمیته مسابقات این هیئت، همراه بود.

این اردو با حضور ۳۰ فایتر برتر از شهرستان‌های بوشهر، گناوه، دشتی، دشتستان و کنگان در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان و تحت نظارت مربیان برجسته‌ای شامل مربیان خسروی، نمازی، خرمی و ترک‌زاده انجام شد.

محسن فرهادی، دبیر انجمن MMA استان، مسئولیت برگزاری این اردو را بر عهده داشت و ایمان کاشف نیز مسئولیت هماهنگی‌های اجرایی را عهده‌دار بود.

هدف اصلی از برگزاری این اردو، ارزیابی و شناسایی مستعدترین فایترهای استان برای تشکیل تیم منتخب استان بوشهر است.