۳۰۰ تن بذر کلزا و ۴۸۰۰ تن بذر گندم برای کشت پاییزه در گلستان تأمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مهقانی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز فصل کشت پاییزه اظهار کرد: مطابق برنامه ابلاغی الگوی کشت کشور، سهمیه ۳۰۰ تن بذر کلزا برای استان گلستان اختصاص یافته است که تاکنون ۲۶۸ تن آن تحویل استان شده و ۲۰۳ تن بین کشاورزان توزیع شده است. همچنین حدود ۵۰ تن بذر در انبارهای استان موجود و ۵۸ تن نیز از کشور طلبکار هستیم.

وی افزود: در حوزه گندم نیز ۲۴ هزار و ۸۰۰ تن بذر در دو نوع آبی و دیم تأمین شده است. تاکنون بیش از هفت هزار تن فرآوری صورت گرفته و چهار هزار تن از این میزان با تأیید و لیبل مرکز تحقیقات کشاورزی آماده کشت است. تنوع ارقام بذر گندم نیز ۱۸ رقم شامل ۱۰ رقم آبی و ۸ رقم دیم بوده و این تنوع امکان انتخاب بذر مناسب را برای شرایط مختلف اقلیمی استان فراهم می‌کند.

مهقانی قیمت بذر گواهی‌شده را نیز تشریح کرد و گفت: قیمت حداکثری فروش بذر گندم آبی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان و بذر دیم ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شده است. شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند در صورت تمایل بذر را با قیمت کمتر نیز عرضه کنند، اما فروش بالاتر از قیمت مصوب مجاز نیست.

وی با اشاره به نحوه تأمین بذر از کشاورزان اظهار کرد: گندم از کشاورزان با قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده و پس از فرآوری، بوجاری و انجام آزمایش‌های لازم وارد چرخه توزیع می‌شود. هزینه‌های تبعی مانند بوجاری، بسته‌بندی، حمل و نگهداری حدود ۸ تا ۹ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است.

معاون جهاد کشاورزی گلستان گفت: به منظور حمایت از کشاورزان، پرداخت مطالبات خرید بذر باید در زمان مقرر انجام شود تا کشاورزان با انگیزه بیشتری فعالیت خود را ادامه دهند. نمایندگان و کارگزاران در سطح استان نیز آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به کشاورزان هستند.