جابجایی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا از خراسان جنوبی

بیرجند- معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از جابجایی بیش از سه میلیون و ۸۶۲ هزار تن کالا از این استان در نیمه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر مزیدی صبح یکشنبه در جمع رسانه‌ها از جابجایی بیش از سه میلیون و ۸۶۲ هزار تن کالا از این استان در نیمه اول سال جاری خبر داد و افزود: این حجم از کالا در قالب ۲۱۲ هزار و ۶۶۰ سفر حمل و نقلی توسط شرکت‌های فعال در استان جابجا شده است.

وی افزود: از این مقدار، یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۹۰۰ تن کالا به مقاصد درون‌استانی و بیش از دو میلیون و ۶۶۴ هزار و ۲۰۰ تن به مقاصد برون‌استانی حمل شده است.

مزیدی با اشاره به نوع کالاهای جابجا شده، تصریح کرد: سیمان کیسه‌ای، آهن اسفنجی و کنسانتره سنگ آهن، بارهای عمده حمل‌شده از خراسان جنوبی بودند که عمدتاً به استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و هرمزگان ارسال شدند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱۸ شرکت حمل و نقل با ۶ هزار و ۷۲۶ ناوگان باری و ۱۰ هزار و ۹۶۶ راننده در این استان به ارائه خدمات مشغول هستند.

وی با اشاره به نظارت ویژه بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل از طریق کمیسیون ماده ۱۲، بیان کرد: از مردم، رانندگان و صاحبان کالا خواستاریم تا هرگونه شکایت خود را از طریق سامانه ۱۴۱ به این اداره‌کل اطلاع دهند.

