جابجایی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا از خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر مزیدی صبح یکشنبه در جمع رسانهها از جابجایی بیش از سه میلیون و ۸۶۲ هزار تن کالا از این استان در نیمه اول سال جاری خبر داد و افزود: این حجم از کالا در قالب ۲۱۲ هزار و ۶۶۰ سفر حمل و نقلی توسط شرکتهای فعال در استان جابجا شده است.
وی افزود: از این مقدار، یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۹۰۰ تن کالا به مقاصد دروناستانی و بیش از دو میلیون و ۶۶۴ هزار و ۲۰۰ تن به مقاصد بروناستانی حمل شده است.
مزیدی با اشاره به نوع کالاهای جابجا شده، تصریح کرد: سیمان کیسهای، آهن اسفنجی و کنسانتره سنگ آهن، بارهای عمده حملشده از خراسان جنوبی بودند که عمدتاً به استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان و هرمزگان ارسال شدند.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱۸ شرکت حمل و نقل با ۶ هزار و ۷۲۶ ناوگان باری و ۱۰ هزار و ۹۶۶ راننده در این استان به ارائه خدمات مشغول هستند.
وی با اشاره به نظارت ویژه بر عملکرد شرکتهای حمل و نقل از طریق کمیسیون ماده ۱۲، بیان کرد: از مردم، رانندگان و صاحبان کالا خواستاریم تا هرگونه شکایت خود را از طریق سامانه ۱۴۱ به این ادارهکل اطلاع دهند.
