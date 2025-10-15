به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی، سیدمحمد فرخی صبح چهارشنبه در جمع رسانه‌ها با بیان اینکه از ابتدای سال جاری، ۱۷۷ مورد تجاوز به حریم راه کشف و شناسایی شده است، افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم راه‌های استان به صورت مستمر توسط گشت‌های راهداری شناسایی می‌شوند.

وی با بیان اینکه به استناد ماده ۱۷ قانون ایمنی راه‌ها، ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تاسیسات به شعاع صد متر از انتهای حریم راه‌ها ممنوع است، اظهار داشت: انجام عملیات از قبیل حفاری یا پایه‌گذاری یا لوله کشی یا کابل کشی از رو یا زیر زمین و یا نظایر آن منوط به دریافت مجوزهای لازم از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.