معصومه آقاجانی همچنان بستری در بیمارستان؛ وضعیت پایدار نیست

میسا مولوی فرزند معصومه آقاجانی بازیگر و دوبلور رادیو و تلویزیون، درباره وضعیت جسمانی این هنرمند که مدتی است در بیمارستان بستری شده است، به خبرنگار مهر گفت: وضعیت سلامت جسمانی مادرم در این مدت هنوز تغییری نداشته است و فشار خون او همچنان بالا است.

وی اضافه کرد: وضعیت جسمانی مادرم هنوز به وضعیت پایدار و باثباتی نرسیده و متأسفانه روش درمانی قطعی برای بهبود او پیدا نشده است. حدود پانزده روز است که مادرم درگیر دردهای شدیدی است؛ دردی که به نخاع او حمله کرده و به نوعی تمام بدنش را دچار درد کرده است.

مولوی در پایان با اشاره به همکاری پزشکان بیمارستان ایران‌مهر گفت: پزشکان بیمارستان ایران‌مهر همکاری بسیار خوبی دارند، با این حال امیدوارم حال مادرم هرچه زودتر به ثبات برسد. از مردم نیز خواهش می‌کنم برای سلامتی او دعا کنند.

معصومه آقاجانی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون دانش آموخته دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران است که فعالیت هنری خود را با تئاتر شروع کرد. آقاجانی بعدها وارد صداپیشگی شد و در هنرهای دیگر نیز به فعالیت پرداخت. او خواهر صفا آقاجانی است که هر 2 در عرصه هنر سال هاست فعالیت دارند.