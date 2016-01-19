آخرین وضعیت فرج الله سلحشور در بیمارستان/ مردم دعا کنند

همسر فرج الله سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت سلامتی این هنرمند سینما و تلویزیون گفت: از پنجشنبه هفته گذشته ۲۵ دی ماه، فرج الله سلحشور در بخش «ای سی یو» بیمارستان بقیه الله بستری شده است و پزشکان اعلام کرده اند که وضعیت جسمانی وی هنوز مشخص نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر فرج الله سلحشور هوشیار است و اطرافیان خود را کاملا می شناسد، اما به دلیل مشکل تنفسی که دارد به کمک دستگاه نفس می کشد.

همسر فرج الله سلحشور در پایان از مردم درخواست کرد تا برای سلامتی این کارگردان سینما و تلویزیون دعا کنند.

فرج الله سلحشور کارگردانی سریال های تلویزیونی چون «ایوب پیامبر»، «مردان آنجلس» و «یوسف پیامبر» را برعهده داشته است.