۱۵ هزار زوج نابارور صاحب فرزند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صادقی، با اشاره به اهمیت حمایت از جوانی جمعیت و سیاست‌های کلان کشور در حوزه باروری، گفت: پژوهشگاه و مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، خدمات پیشرفته درمان ناباروری و پژوهش‌های علمی، نقشی کلیدی در ارتقای سلامت باروری و حمایت از خانواده‌ها ایفا می‌کنند. امروز بیش از هر زمان دیگری، با توجه به کاهش نرخ موالید و بحران جمعیت، وظیفه ما است که با ارائه خدمات جامع و علمی، به زوج‌های جوان در مسیر فرزندآوری کمک کنیم.

وی افزود: مرکز ابن‌سینا با ارائه خدمات پیشرفته لقاح آزمایشگاهی (IVF و ICSI)، تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی، انجماد گامت و جنین و…، به بیش از ۱۵ هزار زوج ایرانی کمک کرده است تا صاحب فرزند شوند. همزمان، پژوهشگاه ابن‌سینا با انجام پژوهش‌های پیشرفته در حوزه ایمنی زیستی و نوآوری‌های کمک‌باروری، زمینه ارتقای دانش متخصصان کشور را فراهم می‌کند.

صادقی ادامه داد: فراتر از درمان، ما بر آموزش و ارتقای آگاهی خانواده‌ها، زوجین و جامعه علمی تمرکز داریم. دوره‌های آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و انتشار محتوای علمی از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی، به خانواده‌ها کمک می‌کند تا انتخاب‌های آگاهانه و سالم در زمینه باروری و سلامت خانواده داشته باشند.

رئیس پژوهشگاه ابن‌سینا تأکید کرد: همسو با تأکیدات رهبری درباره جوانی جمعیت و اهمیت فرزندآوری، ما تلاش می‌کنیم با تلفیق خدمات درمانی، پژوهشی و آموزشی، هم سلامت خانواده‌ها را ارتقا دهیم و هم با ایجاد زیرساخت‌های علمی و نوآورانه، از بحران جمعیت جلوگیری کنیم.

صادقی گفت: پژوهشگاه و مرکز ابن‌سینا با نگاه چندوجهی، هم درمانگر، هم پژوهشگر و هم آموزشی است و معتقدیم تنها با این رویکرد جامع می‌توانیم به سلامت باروری جامعه و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها کمک کنیم.