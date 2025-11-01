کمپین «تابوزدایی از ناباروری» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یغمایی گفت: ناباروری، اهدای تخمک و جنین، و بسیاری از موضوعات مرتبط با درمان ناباروری هنوز در جامعه ما با انگ و قضاوت مواجهاند. این کمپین فرصتی است برای گفتن این پیام ساده اما مهم: درمان ناباروری، حق هر زوج و خانواده است و هیچ جایگاهی برای شرم یا پنهانکاری ندارد.
وی افزود: هدف ما تنها ارائه اطلاعات علمی نیست، بلکه ترویج گفتگو، آگاهیبخشی و کاهش استرس روانی زوجهاست. ما میخواهیم جامعه بداند که ناباروری یک مسئله پزشکی است، نه موضوعی که باعث خجالت یا قضاوت شود.
یغمایی تصریح کرد: در ابنسینا، علاوه بر خدمات درمانی پیشرفته مانند IVF، PGD ، بر آموزش و حمایت روانی بیماران نیز تأکید داریم. کمپین روز فرهنگ عامه، شامل نشستهای آموزشی، گفتوگو با متخصصان و انتشار محتوای رسانهای است تا تابوها شکسته شوند و زوجها با آرامش و اعتماد به نفس مسیر درمان خود را طی کنند.
وی گفت: امیدواریم این حرکت نه تنها به خانوادهها کمک کند، بلکه فرهنگ عمومی ما را نیز تغییر دهد؛ فرهنگ احترام، اطلاع و حمایت از کسانی که برای داشتن فرزند تلاش میکنند.
*یوسف کامیاب پور
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