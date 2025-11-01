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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

کمپین «تابوزدایی از ناباروری» برگزار می شود

کمپین «تابوزدایی از ناباروری» برگزار می شود

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، از برگزاری کمپین ویژه «تابوزدایی از ناباروری» به مناسبت چهاردهم آبان روز فرهنگ عامه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یغمایی گفت: ناباروری، اهدای تخمک و جنین، و بسیاری از موضوعات مرتبط با درمان ناباروری هنوز در جامعه ما با انگ و قضاوت مواجه‌اند. این کمپین فرصتی است برای گفتن این پیام ساده اما مهم: درمان ناباروری، حق هر زوج و خانواده است و هیچ جایگاهی برای شرم یا پنهان‌کاری ندارد.

وی افزود: هدف ما تنها ارائه اطلاعات علمی نیست، بلکه ترویج گفتگو، آگاهی‌بخشی و کاهش استرس روانی زوج‌هاست. ما می‌خواهیم جامعه بداند که ناباروری یک مسئله پزشکی است، نه موضوعی که باعث خجالت یا قضاوت شود.

یغمایی تصریح کرد: در ابن‌سینا، علاوه بر خدمات درمانی پیشرفته مانند IVF، PGD ، بر آموزش و حمایت روانی بیماران نیز تأکید داریم. کمپین روز فرهنگ عامه، شامل نشست‌های آموزشی، گفت‌وگو با متخصصان و انتشار محتوای رسانه‌ای است تا تابوها شکسته شوند و زوج‌ها با آرامش و اعتماد به نفس مسیر درمان خود را طی کنند.

وی گفت: امیدواریم این حرکت نه تنها به خانواده‌ها کمک کند، بلکه فرهنگ عمومی ما را نیز تغییر دهد؛ فرهنگ احترام، اطلاع و حمایت از کسانی که برای داشتن فرزند تلاش می‌کنند.

*یوسف کامیاب پور

کد مطلب 6640982

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