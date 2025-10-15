نقش استرس و افسردگی در شکست درمان ناباروری

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد یغمایی، در برنامه گفتار علمی تحت عنوان «نگاه علمی به سلامت باروری» که همزمان با هفته سلامت روان برگزار شد، افزود: زوجین نابارور در مسیر درمان با فشارهای روانی و استرس‌های فراوان مواجه می‌شوند. اگر سلامت روان در کنار درمان‌های پزشکی مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است پاسخ بدن به درمان کاهش یابد و نتایج مطلوب حاصل نشود.

وی ادامه داد: برای نمونه، بیمارانی که تحت استرس شدید یا افسردگی هستند، شانس موفقیت سیکل‌های IVF آنها پایین‌تر است. ارائه مشاوره‌های روانشناسی، حمایت عاطفی و آموزش مدیریت استرس، بخشی جدایی‌ناپذیر از روند درمان است.

یغمایی خاطرنشان کرد: مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا با رویکرد یکپارچه، سلامت جسمی و روانی زوجین را به صورت همزمان دنبال می‌کند تا بهترین نتایج درمان حاصل شود و تجربه درمانی زوجین تا حد امکان مثبت و مطمئن باشد.