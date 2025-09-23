به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسن زرنانی افزود: بازوی اجرایی تمامی اختلالات بارداری، سیستم ایمنی است. شاید در ۹۵ درصد موارد سیستم ایمنی علت اولیه نباشد، اما در ۱۰۰ درصد موارد نقش ثانویه و تعیین کننده دارد.
مدیر گروه ایمنی شناسی تولید مثل پژوهشگاه ابنسینا، سیستم ایمنی را به پلیسی تشبیه کرد که مسئول جمعآوری بینظمیها در بدن است و گفت: این پلیس اگر درست عمل کند، بدن در تعادل میماند. اما اگر اشتباه واکنش نشان دهد، میتواند به جای دفاع، مانع بارداری یا لانهگزینی جنین شود.
زرنانی ادامه داد: بر پایه مطالعات علمی، مشکلات هورمونی، آناتومیک یا ژنتیک به واسطه سیستم ایمنی منجر به سقط یا ناباروری میشوند. همچنین، ناهماهنگی در عملکرد سلولهای ایمنی رحم یا ناسازگاریهای ایمنی میان مادر و جنین میتواند به مشکلاتی مانند شکست مکرر لانهگزینی یا سقطهای پیدرپی منجر شود.
به گفته وی، درمان ناباروری با نگاه تکبعدی به نتیجه نمیرسد و باید سیستم ایمنی نیز بهطور جدی در نظر گرفته شود.
زرنانی تاکید کرد: ما باید با ترکیب دانش ایمنیشناسی، ژنتیک و پزشکی باروری، به سمت درمانهای دقیقتر و شخصیسازیشده برویم.
وی افزود: پژوهشگاه ابنسینا نیز در همین راستا برنامههای تحقیقاتی گستردهای را دنبال میکند تا نشانگرهای ایمنی قابل اعتماد در بیماران نابارور شناسایی و درمانهای مؤثرتری طراحی شود.
زرنانی در پایان گفت: زمان آن رسیده که سیستم ایمنی را نه یک بازیگر فرعی، بلکه بازوی اجرایی اصلی در ناباروری بدانیم. این تغییر نگاه میتواند افقهای تازهای برای درمان و بازگرداندن امید به زوجها ایجاد کند.
