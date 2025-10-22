نوآوری در درمان ناباروری مردان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز درمان ناباروری ابنسینا، علاوه بر خدمات جامع برای زوجهای نابارور، توجه ویژهای به درمان ناباروری مردان دارد.
ناصر امیرجنتی فلوشیپ اندرولوژی، با تأکید بر اهمیت تحقیقات نوین در این حوزه، گفت: استفاده از تکنیکهای پیشرفته مانند ویرایش ژنی CRISPR/Cas9 برای اصلاح جهشهای ژنتیکی مؤثر بر اسپرماتوژنز، میتواند نقش مهمی در بهبود ناهنجاریهای تولیدمثل مردان داشته باشد.
وی افزود: با این حال، کاربرد بالینی این روشها مستلزم بررسیهای دقیق ایمنی و ملاحظات اخلاقی است تا نتایج مطمئن و قابل اتکا برای بیماران حاصل شود.
امیرجنتی همچنین اظهار داشت: همزمان با تحقیقات ژنتیکی، بازتوانی اسپرم و بهرهگیری از روشهای نوین درمانی، از جمله اولویتهای علمی و بالینی پژوهشگاه ابنسینا است. ما با تلفیق دانش روز و فناوریهای پیشرفته تلاش میکنیم شانس فرزندآوری مردان با مشکلات ناباروری را به طور قابل توجهی افزایش دهیم.
وی گفت: این رویکرد علمی و جامع، نشاندهنده تعهد مرکز ابنسینا به ارائه خدمات پیشرفته، نوآورانه و مطابق با آخرین دستاوردهای جهانی در حوزه درمان ناباروری مردان است.
