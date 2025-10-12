به گزارش خبرگزاری مهر، مالک یزدانپناه با اشاره به سابقه مشاهده این آفت در سال ۱۳۹۷ در قشم، اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده، تاکنون مورد جدیدی از آلودگی در نخلستانهای این شهرستان مشاهده نشده است.
وی سوسک سرخرطومی حنایی را یکی از مخربترین آفات درختان خرما دانست و هشدار داد: این آفت پیشتر به دنبال ورود پاجوشهای آلوده به کشور، در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و برخی شهرستانهای هرمزگان مشاهده شده است.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی قشم، عملیات پایش نخلستانهای مشکوک و نصب تلههای فرمونی با محوریت مدیریت حفظ نباتات استان وحضور کارشناسان تخصصی با اهداف حفظ سلامت و سرمایه نخلداران، جلوگیری از خسارات اقتصادی سنگین، ارتقای مدیریت تلفیقی آفات انجام شده است.
یزدانپناه در پایان تأکید کرد: برنامهای مستمر و جامع شامل ردیابی دقیق و نقطهیابی کانونهای احتمالی با تلههای فرمونی، رعایت اصول بهداشت باغ و بهزراعی و آموزش مستمر نخلداران در دست اجراست تا این تهدید جدی به طور کامل از نخلستانهای قشم دور نگه داشته شود.
