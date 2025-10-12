  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

آغاز پایش و تله‌گذاری برای مهار خطرناک‌ترین آفت نخلستان‌های قشم

بندرعباس- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قشم از آغاز دور جدیدی از عملیات ردیابی، کنترل و تله‌گذاری برای مهار آفت خطرناک «سوسک سرخرطومی حنایی خرما» در نخلستان‌های این جزیره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک یزدان‌پناه با اشاره به سابقه مشاهده این آفت در سال ۱۳۹۷ در قشم، اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون مورد جدیدی از آلودگی در نخلستان‌های این شهرستان مشاهده نشده است.

وی سوسک سرخرطومی حنایی را یکی از مخرب‌ترین آفات درختان خرما دانست و هشدار داد: این آفت پیش‌تر به دنبال ورود پاجوش‌های آلوده به کشور، در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و برخی شهرستان‌های هرمزگان مشاهده شده است.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی قشم، عملیات پایش نخلستان‌های مشکوک و نصب تله‌های فرمونی با محوریت مدیریت حفظ نباتات استان وحضور کارشناسان تخصصی با اهداف حفظ سلامت و سرمایه نخلداران، جلوگیری از خسارات اقتصادی سنگین، ارتقای مدیریت تلفیقی آفات انجام شده است.

یزدان‌پناه در پایان تأکید کرد: برنامه‌ای مستمر و جامع شامل ردیابی دقیق و نقطه‌یابی کانون‌های احتمالی با تله‌های فرمونی، رعایت اصول بهداشت باغ و به‌زراعی و آموزش مستمر نخلداران در دست اجراست تا این تهدید جدی به طور کامل از نخلستان‌های قشم دور نگه داشته شود.


