به گزارش خبرگزاری مهر، الهام اسدپور روز دوشنبه در بازدید از نخلستان‌های استان در تشریح جزئیات عملکرد پایش و مبارزه با آفات کلیدی اظهار کرد: همچنین در ۱۰۰ هکتار از مناطق آلوده و در معرض خطر استان، عملیات مبارزه پیشگیرانه بر روی ۱۲ هزار و ۹۵۰ نفر نخل انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت این آفت به‌عنوان مهم‌ترین و خطرناک‌ترین آفت درخت خرما در جنوب ایران، اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، اقدامات گسترده‌ای برای مهار این آفت انجام شده است که از آن جمله می‌توان به بازدید از ۴۷ هزار هکتار از باغات، آموزش باغداران با اجرای بیش از ۶۰ کارگاه و کلاس آموزشی، تله‌گذاری با فرمون‌های تخصصی و تله‌های نوری، پایش و بررسی مستمر نخلستان‌ها و ممنوعیت نقل و انتقال پاجوش اشاره کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تصریح کرد: ۵۸ هزار و ۵۱۴ هکتار از نخلستان‌ها هرمزگان نیز برای کنه خرما پایش و در ۹ هزار و ۹۴ هکتار عملیات مبارزه انجام شد.

اسدپور ادامه داد: برای مقابله با زنجره خرما نیز ۵۹ هزار و ۲۲۶ هکتار پایش و در پنج هزار و ۸۰۱ هکتار مبارزه انجام گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: طرح پایش و کنترل آفات نخیلات امسال با مشارکت نخل داران در سطح ۱۱۴ هزار هکتار از نخلستان‌های این استان با موفقیت اجرا شد.

اسدپور اظهار کرد: همچنین از ابتدای سال‌جاری تاکنون عملیات مبارزه هدفمند در ۳۱ هزار و ۹۱۵ هکتار از نخلستان‌های هرمزگان انجام شده است.

وی کنترل آفات قرنطینه‌ای به‌ویژه سوسک سرخرطومی حنایی را از اولویت‌های این طرح عنوان کرد و بر اهمیت مشارکت نخلداران در اجرای موفقیت‌آمیز آن تاکید کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، بازرسی منظم نخلستان‌ها، ممنوعیت جابه‌جایی پاجوش‌های آلوده و شرکت در کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی را از جمله راهکارهای کلیدی برای مهار آفات برشمرد.

اسدپور هدف از طرح پایش و کنترل آفات نخلستان‌ها را حفظ سلامت محصولات راهبردی خرما و کنترل آفات قرنطینه‌ای عنوان کرد و بر تداوم این طرح و همکاری مستمر نخیل داران برای حفظ و ارتقای سلامت نخلستان‌های استان تاکید کرد.