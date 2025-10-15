به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت نخست مرحله پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۵، بیش از ۷ هزار نفر از دارندگان فیش تا پایان شهریور ۱۳۸۶ در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

بر اساس اطلاعیه این سازمان، از امروز ۲۳ مهرماه نام‌نویسی اولویت‌های جدید نیز آغاز شده و واجدان شرایط می‌توانند با ورود به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir نسبت به قطعی کردن ثبت‌نام خود اقدام کنند.

سازمان حج و زیارت تأکید کرده است متقاضیان لازم است اطلاعات شخصی و مشخصات ثبت‌نامی خود را در سامانه بررسی و در صورت نیاز ویرایش کنند تا مراحل نام‌نویسی به‌صورت کامل و دقیق انجام شود.