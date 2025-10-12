کمبود نیروی انسانی ماهر در واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رئیسی صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فنی و حرفهای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت نهاد آموزش فنی و حرفهای بهعنوان یک نهاد زیربنایی و بینبخشی اظهار کرد: این مجموعه نقش کلیدی در توانمندسازی و مهارتآموزی دارد و میتواند در رفع چالشهای اقتصادی استان مؤثر باشد.
وی با اشاره به نرخ بالای بیکاری جوانان، فارغالتحصیلان دانشگاهی و زنان در برخی شهرستانها، تصریح کرد: اگرچه رشد اقتصادی استان مطلوب بوده، اما کافی نیست و نیازمند همدلی و برنامهریزی دقیقتری هستیم، استان ما در برخی شاخصها از متوسط کشوری عقبتر است.
مدیرکل دفتر جذب و سرمایهگذاری استانداری چهارمحال و بختیاری به کمبود نیروی انسانی ماهر در واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و عنوان داشت: مسئولان اعلام کردند که طی سالهای اخیر کنسرسیومهایی برای رفع این مشکل شکل گرفتهاند، همچنین بر همسویی با سیاستهای ملی شورای عالی مهارت تأکید شده است.
رئیسی با اشاره به تأثیر فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی بر بازار کار بیان داشت: بسیاری از مشاغل فعلی در آینده از بین خواهند رفت و مشاغل جدیدی جایگزین میشوند، از همین امروز باید برای آینده برنامهریزی کنیم.
وی بر لزوم تغییر رویکرد از صرفاً برگزاری کارگاهها به ارزیابی نرخ تبدیل آموزش به اشتغال تأکید کرد و گفت: در آینده باید شاهد کاهش فاصله آموزش و اشتغال باشیم.
