۳ کشته در برخورد دو قایق در دریاچه بایکال روسیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، به گفته اداره تحقیقات بین منطقهای شرقی حمل و نقل کمیته تحقیقات روسیه، این برخورد قایق در نزدیکی روستای لیستویانکا رخ داده است.
بازرسان پرونده جنایی در رابطه با این حادثه تشکیل دادهاند.
بازرسان منطقهای روز یکشنبه اعلام کردند که در اثر برخورد دو قایق در دریاچه بایکال روسیه، ۳ نفر کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، به گفته اداره تحقیقات بین منطقهای شرقی حمل و نقل کمیته تحقیقات روسیه، این برخورد قایق در نزدیکی روستای لیستویانکا رخ داده است.
بازرسان پرونده جنایی در رابطه با این حادثه تشکیل دادهاند.
نظر شما