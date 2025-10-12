۳ کشته در برخورد دو قایق در دریاچه بایکال روسیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، به گفته اداره تحقیقات بین منطقه‌ای شرقی حمل و نقل کمیته تحقیقات روسیه، این برخورد قایق در نزدیکی روستای لیستویانکا رخ داده است.

بازرسان پرونده جنایی در رابطه با این حادثه تشکیل داده‌اند.