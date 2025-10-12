  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۸

۳ کشته در برخورد دو قایق در دریاچه بایکال روسیه

۳ کشته در برخورد دو قایق در دریاچه بایکال روسیه

بازرسان منطقه‌ای روز یکشنبه اعلام کردند که در اثر برخورد دو قایق در دریاچه بایکال روسیه، ۳ نفر کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، به گفته اداره تحقیقات بین منطقه‌ای شرقی حمل و نقل کمیته تحقیقات روسیه، این برخورد قایق در نزدیکی روستای لیستویانکا رخ داده است.

بازرسان پرونده جنایی در رابطه با این حادثه تشکیل داده‌اند.

کد خبر 6619552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها