مردم چهارمحال و بختیاری بیش از ۱۱ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی صفری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از این مجموع بیش از ۷۸ میلیون تومان زکات واجب، بیش از ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات مستحب و بیش از ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات فطریه مردم استان توسط این نهاد به دست نیازمندان رسیده است.

وی بابیان اینکه زکات پرداختی مردم استان در راستای کمک به نیازمندان و محرومان و احداث و تکمیل پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شود افزود: تأمین جهیزیه، پرداخت هزینه‌های درمانی نیازمندان، تأمین هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان نیازمند، احداث مسکن و تأمین بسته‌های معیشتی از جمله موارد مصرف زکات است.

رئیس امور اجرایی زکات استان ادامه داد: کمک به احداث مساجد، حوزه علمیه و ساخت غسال‌خانه در سطح استان از دیگر موارد مصرف زکات است.

صفری با اشاره به اهمیت تبیین احکام زکات و موارد مصرف آن خاطرنشان کرد: نمودار احکام کلی زکات بر اساس فتوای همه مراجع شامل زکات مستحبی و واجب تهیه و در اختیار ۴۴۲ عامل و ۱۶۹ مبلغ زکات قرارگرفته است.

لازم به ذکر است، ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان و همچنین شماره‌گیری کد دستوری #۰۳۸ *۸۸۷۷* برای دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم استان در نظر گرفته شده است.