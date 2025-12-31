استاندار کرمانشاه: ورزش کرمانشاه پیش از قهرمانی، پهلوانی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از ورزشکاران، مربیان و داوران افتخارآفرین استان، با ابراز افتخار از حضور در جمع قهرمانان و پهلوانان کرمانشاه، اظهار کرد: این مراسم برای ادای احترام به اراده، تعهد و امیدی است که شما به جامعه تزریق کرده‌اید و ثابت کرده‌اید با امید و تلاش می‌توان قله‌های جهانی را فتح کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران استان در میادین جهانی، آسیایی و بین‌المللی افزود: شما نام ایران اسلامی و کرمانشاه را با غیرت، تلاش و شرافت در عرصه‌های مختلف ورزشی طنین‌انداز کرده‌اید و حضور مسئولان و بزرگان استان به نشانه قدردانی از این افتخارات است.

وی با بیان اینکه کرمانشاه در طول تاریخ نماد مقاومت و ایستادگی بوده است، گفت: ویژگی برجسته ورزشکاران این استان آن است که پیش از مدال، به اخلاق و منش پهلوانی توجه دارند و ورزش در کرمانشاه پیش از آنکه قهرمانی باشد، پهلوانی است.

حبیبی تأکید کرد: قهرمانان کرمانشاهی تنها در میدان مسابقه پیروز نشده‌اند، بلکه در میدان زندگی نیز موفق بوده و با انضباط و امید، نشان داده‌اند می‌توان با وجود محدودیت‌ها و فشارها، با سربلندی در جهان ایستاد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش ورزشکاران به عنوان الگوهای اجتماعی افزود: شما فقط قهرمانان ورزشی نیستید، بلکه سرمایه‌های اجتماعی و الگوهای زنده برای نسل نوجوان و جوان محسوب می‌شوید.

وی همچنین بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای توسعه ورزش قهرمانی و همگانی تأکید کرد و گفت: اتکا صرف به اداره کل ورزش و جوانان کافی نیست و همه نهادها باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

حبیبی با تأکید بر لزوم تداوم استعدادیابی ورزشی تصریح کرد: استعدادیابی باید به‌صورت نظام‌مند و از دوران کودکی و نوجوانی و از مدرسه آغاز شود تا در آینده شاهد افتخارآفرینی‌های بزرگ‌تری باشیم.

وی در پایان با قدردانی از مربیان استان گفت: مربیان با وجود کمبودها و محدودیت‌های مالی و امکانات، با صبوری و تعهد نقش مهمی در موفقیت ورزش کرمانشاه داشته‌اند و امیدوارم این توفیقات تداوم یابد.