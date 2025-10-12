آفاقی: استان اردبیل نیاز به پیست اتومبیل رانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی صبح یکشنبه در آئین کلنگ زنی مجموعه رفاهی و ورزشی شهرداری اردبیل ضمن تقدیر از اقدامات اعضای شورای شهر و شهرداری اردبیل در اجرای پروژههای کلان شهری اظهار کرد: این اقدامات در افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی نسبت به نظام بسیار مؤثر است و باید تداوم یابد.
وی با اشاره به اهمیت توجه به ورزش و ایجاد بستر مناسب برای تخلیه هیجانات و انرژی جوانان، افزود: هرجا ورزش حضور پررنگتری داشته باشد، شاهد کاهش معنادار آسیبهای اجتماعی خواهیم بود. یکی از موضوعاتی که در جلسات مشترک با دستگاههای متولی مطرح شده، نارضایتی مردم از برخی ناهنجاریهای شهری، بهویژه ویراژ خودروها و رفتارهای غیرمتعارف در معابر عمومی است.
دادستان اردبیل با بیان اینکه این ناهنجاریها باید ریشهیابی و بهصورت اساسی حل شود، تأکید کرد: مرحله نخست مقابله با این معضلات، برخورد قانونی و قضائی قاطع است و در مرحله بعد، توسعه زیرساختهای مناسب برای هدایت جوانان به سمت فعالیتهای سالم مانند ورزش، باید در دستور کار قرار گیرد.
وی از آغاز طرح برخورد با خودروهای مزاحم از اول آبان ماه خبر داد و گفت: از این تاریخ، هرگونه رانندگی پرخطر، حرکات نمایشی و رفتارهای مزاحم که آرامش شهروندان را سلب کند، با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
آفاقی همچنین با اشاره به نبود پیست اتومبیلرانی در اردبیل، خواستار تسهیل در صدور مجوز احداث این فضا شد و گفت: ایجاد چنین زیرساختهایی میتواند زمینه را برای بروز هیجانات جوانان در فضایی کنترلشده و قانونی فراهم کند و از بسیاری از تخلفات و آسیبها جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر مسئولیت همه نهادهای استان در قبال مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: رسانهها نقش ویژهای در شکلدهی به افکار عمومی دارند. نباید اجازه داد چهرهای خشن و ناپسند از اردبیل در فضای مجازی شکل بگیرد. اردبیل شهری فرهنگی، مهماننواز و سرشار از مهربانی است و باید این تصویر واقعی در اذهان عمومی نهادینه شود.
نظر شما